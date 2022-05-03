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33 минуты назад

Продюсер предложил солистке "Вороваек" петь в инвалидном кресле

Ирина Лебедева

Светлана Ларионова только-только начала приходить в себя после тяжелого отравления, сопровождавшегося комой и остановкой сердца. И вот, наконец, идет речь о выписке солистки «Вороваек» из клиники. Но реабилитироваться ей, судя по всему, придется прямо в гастрольном турне.

Продюсер предложил солистке "Вороваек" петь в инвалидном кресле
Фото: ВКонтактеВКонтакте

СтарХит пишет, что, по словам пиар-менеджера группы Андрея Карпова, гастрольный график менять не будут.

«Продюсер сказал, мол, если она не сможет стоять, будет выступать в инвалидном кресле. Заменять ее никто не будет. Так же никто не хочет нести и финансовые потери. В настоящее время Света находится в больнице. Она в сознании, состояние удовлетворительное. После выписки продолжит прием таблеток и капельницы, так как организм сильно ослаблен», - отметил он.

Певице стало плохо после корпоратива, на котором группа выступала в Костроме 14 апреля.

Известно, что Ларионова поужинала в ресторане после концерта, а по дороге в Москву началась рвота, поднялась температура и появились судороги. В столице Ларионовой поставили диагноз «острая интоксикация», после чего две недели держали под капельницей.

Шоу-бизнес,Андрей Карпов,
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