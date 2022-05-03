Продюсер предложил солистке "Вороваек" петь в инвалидном кресле

«Продюсер сказал, мол, если она не сможет стоять, будет выступать в инвалидном кресле. Заменять ее никто не будет. Так же никто не хочет нести и финансовые потери. В настоящее время Света находится в больнице. Она в сознании, состояние удовлетворительное. После выписки продолжит прием таблеток и капельницы, так как организм сильно ослаблен», - отметил он.