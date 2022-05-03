Звезды пытаются спасти сданного в дом престарелых коллегу Табакова

В СМИ обнародована неприятная история, случившаяся с одним из основателей Театра-студии Олега Табакова, Андреем Дрозниным. Пожилого театрального педагога родственники отправили в дом престарелых после того, как он переписал квартиру на племянника. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Заведующий кафедрой сценического движения Щукинского училища перестал выходить на связь не только с учениками, но и со своим коллективом. Хорошая знакомая Дрознина, режиссер Тамара Цоцория, решила разыскать его, поскольку ранее тот жаловался, что у него дома «все сложно», а потом перестал отвечать на звонки.

По словам одной из учениц педагога, которая ранее навещала Дрознина, родственники обращались с ним жестоко. Племянник отобрал у профессора телефон, а также вынудил подписать бумаги о продаже квартиры. Деньги после сделки ему так и не отдали.

Дрознина нашли в реабилитационном центре «Николина гора» под Одинцово — так теперь называют этот дом престарелых. Цоцория с знакомой журналисткой посетили «Николину гору» под предлогом возможного размещения там своей престарелой родственницы. Им удалось увидеть там Дрознина, но подходить к нему женщины побоялись, чтобы не было скандала. По словам Тамары, педагог выглядел плохо.