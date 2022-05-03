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34 минуты назад

Ширвиндт: «Что-то про*** в своей жизни…»

Ирина Лебедева

Александр Ширвиндт увлекся литературным трудом. За это он говорит спасибо пандемии коронавируса – в то время родственники запретили немолодому артисту покидать стены дома, - сообщает Экспресс Газета»

Ширвиндт: «Что-то про*** в своей жизни…»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда началась пандемия, всех закрыли, особенно стариков. И я оказался взаперти. Дома пить не дают, курить не разрешают, рыбачить негде. И я вынужден был как-то убивать время, вот и пришло в голову: а не набросать ли еще чего-нибудь», - рассказывал Александр Анатольевич.

Ширвиндту через пару месяцев исполняется 88 лет.

«И вот я подумал: если эти цифры положить горизонтально, то получается бесконечность», - рассуждает звезда.

Он пишет мемуары и философствует, оглядываясь на прожитые годы. И видит, как много не успел, сколь много упустил.

«Что-то про*** в своей жизни, а что-то, наоборот, недо***. И так далее», - резюмирует Ширвиндт.

Советский и российский актер Александр Ширвиндт без собственного согласия был впутан в конфликт с покинувшим Россию Андреем Макаревичем. Российские СМИ опубликовали нелицеприятное высказывание, которое, якобы, принадлежало Ширвиндту.

Как выяснилось, сам Ширвиндт был даже не в курсе, что данные слова приписали ему, а столкнувшись с подобными заголовками в сети, назвал цитату «фальшивкой».

Шоу-бизнес,Александр Ширвиндт,Андрей Макаревич,
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