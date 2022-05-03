Ширвиндт: «Что-то про*** в своей жизни…»

«Когда началась пандемия, всех закрыли, особенно стариков. И я оказался взаперти. Дома пить не дают, курить не разрешают, рыбачить негде. И я вынужден был как-то убивать время, вот и пришло в голову: а не набросать ли еще чего-нибудь», - рассказывал Александр Анатольевич.