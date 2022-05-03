Звезда фильма Анна Каренина оголила грудь на Met Gala

Британская актриса и модель 29-летняя Кара Делевинь смогла произвести фурор на балу Института костюма в Нью-Йорке, удивив даже видавшую всякие виды публику.

В этом году темой Met Gala в Метрополитен-музея в Нью-Йорке стал "Позолоченный гламур". Кара вышла на красную дорожку в темно-красном атласном брючном костюме с укороченным пиджаком. И эффектным движением сняла пиджак, оставшись лишь в узких брюках с высокой талией. Верхняя часть тела у нее была покрыта золотой краской, - пишет cosmo-ru

Далее Кара позировала топлесс. В СМИ обсуждают, что «золото» все же было нанесено не непосредственно на кожу артистки, на ней была надета тоненькая прозрачная силиконовая накладка, выкрашенная сияющей краской. Но в любом случае «вау-эффекта» звезда добилась.

Видео Делевинь выложил в сеть Телеграм-канал «Немалахов».

Российской публике актриса запомнилась по роли княжны Сорокиной в фильме «Анна Каренина».

Ранее поведение британской модели и актрисы Кары Делевинь на частной вечеринке с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом стало мемом в сети.Она посетила мероприятие банковской компании Wells Fargo на Манхэттене, на котором выступил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.