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20 минут назад

Звезда фильма Анна Каренина оголила грудь на Met Gala

Ирина Лебедева

Британская актриса и модель 29-летняя Кара Делевинь смогла произвести фурор на балу Института костюма в Нью-Йорке, удивив даже видавшую всякие виды публику.

В этом году темой Met Gala в Метрополитен-музея в Нью-Йорке стал "Позолоченный гламур". Кара вышла на красную дорожку в темно-красном атласном брючном костюме с укороченным пиджаком. И эффектным движением сняла пиджак, оставшись лишь в узких брюках с высокой талией. Верхняя часть тела у нее была покрыта золотой краской, - пишет cosmo-ru

Далее Кара позировала топлесс. В СМИ обсуждают, что «золото» все же было нанесено не непосредственно на кожу артистки, на ней была надета тоненькая прозрачная силиконовая накладка, выкрашенная сияющей краской. Но в любом случае «вау-эффекта» звезда добилась.

Видео Делевинь выложил в сеть Телеграм-канал «Немалахов».

Российской публике актриса запомнилась по роли княжны Сорокиной в фильме «Анна Каренина».

Ранее поведение британской модели и актрисы Кары Делевинь на частной вечеринке с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом стало мемом в сети.Она посетила мероприятие банковской компании Wells Fargo на Манхэттене, на котором выступил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Внимание окружающих привлекло то, каким образом держалась Делевинь. Так, 29-летняя актриса попала на камеру, когда размахивала бутылкой вина собственного бренда Della Vite Prosecco, танцуя под музыку в нетрезвом состоянии.:

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