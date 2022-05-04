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33 минуты назад

Брежнева и Меладзе отказались выступать в Турции перед россиянами

WomanHit.ruиещё 9

По словам Веры и Валерия, «они просто не могут»

Брежнева и Меладзе отказались выступать в Турции перед россиянами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певцы Валерий Меладзе и Вера Брежнева решили отменить свои концерты в Турции для граждан из России. Об этом сообщает портал «Пятый канал». Выступления должны были пройти в пятизвездочном отеле.

По словам менеджера гостиницы, знаменитости сами отказались прилетать в Турцию и выступать.

«Они сказали, что просто не могут, и поэтому пришлось отменить все концерты», — заявил представитель отеля.

Ранее сообщалось, что турецкая гостиница отменила запланированные на весну и лето выступления Брежневой, Меладзе и Ани Лорак. Причиной отказа назвали «ситуацию в мире».

Напомним, Вера Брежнева одной из первых улетела из России с началом военной операции на территории Украины. Сейчас певица находится в Италии, где занимается благотворительностью.

Шоу-бизнес,Вера Брежнева,Валерий Меладзе,
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