Брежнева и Меладзе отказались выступать в Турции перед россиянами

По словам Веры и Валерия, «они просто не могут»

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Певцы Валерий Меладзе и Вера Брежнева решили отменить свои концерты в Турции для граждан из России. Об этом сообщает портал «Пятый канал». Выступления должны были пройти в пятизвездочном отеле.

По словам менеджера гостиницы, знаменитости сами отказались прилетать в Турцию и выступать.

«Они сказали, что просто не могут, и поэтому пришлось отменить все концерты», — заявил представитель отеля.

Ранее сообщалось, что турецкая гостиница отменила запланированные на весну и лето выступления Брежневой, Меладзе и Ани Лорак. Причиной отказа назвали «ситуацию в мире».