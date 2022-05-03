Лазарев заявил о приостановке творческой деятельности

В творчестве певца Сергея Лазарева последнее время все идет не так гладко. Исполнитель посетовал на то, что не может сейчас записать новый альбом и снять клип.

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По словам Лазарева, он пока не понимает, как продвигать свое творчество, так как многие цифровые площадки просто ушли с российского рынка. В связи с этим он принял решение о временной приостановке своей деятельности.

«Вообще, пока я (и не только я) в легком ступоре, поскольку непонятно, как снимать и на каких площадках продвигать новые клипы. Многие рекорд-лейблы уходят из России», – говорит Лазарев.

Певец рассказал, что в России не так давно только выстроились «цивилизованные отношения в сфере музыки», которые уже сегодня начали рушиться.