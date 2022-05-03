Сергей Жуков уехал из России

Вокалист поп-группы «Руки вверх» Сергей Жуков покинул Россию вместе с семьей. Певца заметили в центре Еревана. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Фото: ТАСС ТАСС

Певец не скрывает своего отъезда и выкладывает снимки из-за границы в своих социальных сетях.

«Добро пожаловать в Ереван», — сказал он в одном из видео.

При этом Сергей Жуков никак не прокомментировал причину своего отъезда в Армению, поэтому неизвестно, решил ли он эмигрировать, как и многие другие российские звезды, или просто проводит отпуск. Издание отмечает, что Ереван — значимое место для вокалиста и его жены, бывшей солистки коллектива «Сливки» Регины Бурд, поэтому вариант отдыха вполне вероятен. Когда-то супруги познакомились именно в этом городе.

При этом отмечается, что Сергей Жуков не только гуляет по городу, но также был замечен на митинге армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Однако местные СМИ сообщают, что российские певец лишь наблюдал за протестующими со стороны, не принимая активное участие в процессе.