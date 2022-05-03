В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
36 минут назад

Телеведущий Оскар Кучера встал на сторону Пугачевой и Галкина

FBM.ruиещё 2

Оскар Кучера вступился за Галкина и Пугачеву
Фото: YoutubeYoutube

Актер и телеведущий Оскар Кучера оказался в числе тех российских знаменитостей, которые поддерживают известную звездную пару певицу Аллу Пугачеву и шоумена Максима Галкина, передает kp.ru.

Многие сегодня критикуют Пугачеву и Галкина за то, что ни сбежали из России сразу после начала спецоперации на Украине.

По словам Кучера, ему весьма трудно понять, как можно было назвать Пугачеву пожилой женщиной, а Галкина обвинять в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Разве на телеканалах не обязаны быть политкорректными даже к своим врагам? Иначе все это превращается в базар. Я не согласен с этой риторикой. Ну как можно Аллу Борисовну назвать пожилой женщиной? Да, конечно, она пожилая, но тут важен контекст. А Галкин с чего вдруг стал геем — что, кто-то свечку держал? Для меня это странно, мне это чуждо, я не могу этого понять. И я счастлив, что не принимаю участия в подобных передачах», — говорит Кучера.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Оскар Кучера,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители