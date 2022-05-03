Оскар Кучера вступился за Галкина и Пугачеву

«Разве на телеканалах не обязаны быть политкорректными даже к своим врагам? Иначе все это превращается в базар. Я не согласен с этой риторикой. Ну как можно Аллу Борисовну назвать пожилой женщиной? Да, конечно, она пожилая, но тут важен контекст. А Галкин с чего вдруг стал геем — что, кто-то свечку держал? Для меня это странно, мне это чуждо, я не могу этого понять. И я счастлив, что не принимаю участия в подобных передачах», — говорит Кучера.