На место уехавшего Васильева есть желающие

Александр Васильев уехал из страны и опубликовал открытое письмо, в котором осудил российскую политику в отношении Украины. Сразу же встал вопрос, ликвидируют ли программу «Модный приговор» окончательно, или же позднее вернут в эфир.
Сейчас Первый канал убрал из сетки вещания развлекательные передачи, но, возможно, ситуация изменится. И тогда потребуется новый ведущий.
Светский обозреватель Леван Тодуа в интервью порталу Blitz+ сообщил, что готов предложить себя на это вакантное место.
«И слава богу, наконец-то! „Модный приговор“ кто-нибудь достойный займет, допустим, я. Сколько он там в Латвии заработает? Он прямо единственный модный историк? Очень хорошо, пусть там сидит со своими мопсами, я, светский обозреватель Леван Тодуа, готов это место занять».
Относительно недавно телеведущий Александр Васильев обзавелся квартирой в Турции, которую, наконец, показал публике. Это «трешка» площадью около 100 квадратных метров в Аланье (провинция Анталия).