На место уехавшего Васильева есть желающие

Александр Васильев уехал из страны и опубликовал открытое письмо, в котором осудил российскую политику в отношении Украины. Сразу же встал вопрос, ликвидируют ли программу «Модный приговор» окончательно, или же позднее вернут в эфир.

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Сейчас Первый канал убрал из сетки вещания развлекательные передачи, но, возможно, ситуация изменится. И тогда потребуется новый ведущий.

Светский обозреватель Леван Тодуа в интервью порталу Blitz+ сообщил, что готов предложить себя на это вакантное место.

«И слава богу, наконец-то! „Модный приговор“ кто-нибудь достойный займет, допустим, я. Сколько он там в Латвии заработает? Он прямо единственный модный историк? Очень хорошо, пусть там сидит со своими мопсами, я, светский обозреватель Леван Тодуа, готов это место занять».