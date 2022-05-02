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48 минут назад

Психолог уверен, что у Галкина и Пугачевой благополучная семья

Ирина Лебедева

Максима Галкина публично упрекают в том, что он заключил брак с Аллой Пугачевой по расчету. Семейный психолог Андрей Зберовский убежден – любовь и расчет в семейной жизни лишь цементируют союз и антагонистами не являются. Об этом пишет портал popcornnews.ru.

Психолог уверен, что у Галкина и Пугачевой благополучная семья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Брак по расчету и брак по любви совершенно не противоречат друг другу. В случае Максима и Аллы познакомились два известных человека. Разве они не могут выстроить отношения? Другое дело, что, когда расписываются два известных человека, их обязательно будут упрекать в браке по расчету. Но у них может образоваться нормальная, благополучная семья. Даже если и присутствовал расчет, чувства были тоже», - объясняет психолог.

Подобные браки между людьми, испытывающими взаимную симпатию и опирающиеся на взаимную выгоду, вполне могут быть счастливыми.

«На моей практике я видел много случаев удачных семей по расчету. Чаще это происходит тогда, когда у пары есть совместная деятельность, совместные увлечения. А когда появляются совместные дети, то шансы, что все будет хорошо, существенно повышаются».

Пока звездная пара отбивается от волны хейта, близкий друг Примадонны решил пролить свет на ситуацию и объяснить, когда стоит ждать возвращения звездной четы. Поддержать звездную пару и пролить свет на ситуацию решил режиссер Александр Левенбук. По его словам, незадолго до отъезда он общался с Примадонной по телефону и она проговорилась, что вернется в Россию уже этой осенью.

Шоу-бизнес,Александр Левенбук,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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