Психолог уверен, что у Галкина и Пугачевой благополучная семья

«Брак по расчету и брак по любви совершенно не противоречат друг другу. В случае Максима и Аллы познакомились два известных человека. Разве они не могут выстроить отношения? Другое дело, что, когда расписываются два известных человека, их обязательно будут упрекать в браке по расчету. Но у них может образоваться нормальная, благополучная семья. Даже если и присутствовал расчет, чувства были тоже», - объясняет психолог.