Представители Киркорова отреагировали на слухи о миграции артиста

Представители певца Филиппа Киркоров прокомментировали информацию, по которой исполнитель должен в ближайшее переехать в Израиль, в котором сейчас находится телеведущий Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети. Как сообщает РЕН ТВ, пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская опровергла информацию о планах артиста мигрировать.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что Киркоров заступился в социальных сетях за пародиста после того, как главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась о сексуальной ориентации артиста. Тогда же в Telegram-канале Readovka появилась информация, что Киркоров сам якобы планирует переезд в Израиль.