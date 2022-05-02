В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Представители Киркорова отреагировали на слухи о миграции артиста

Елена Прошина

Представители певца Филиппа Киркоров прокомментировали информацию, по которой исполнитель должен в ближайшее переехать в Израиль, в котором сейчас находится телеведущий Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети. Как сообщает РЕН ТВ, пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская опровергла информацию о планах артиста мигрировать.

Представители Киркорова отреагировали на слухи о миграции артиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Киркоров заступился в социальных сетях за пародиста после того, как главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась о сексуальной ориентации артиста. Тогда же в Telegram-канале Readovka появилась информация, что Киркоров сам якобы планирует переезд в Израиль.

Успенская заявила, что не читает Telegram-каналы и не знает ничего о планах на миграцию. Концертный директор артиста Артем Кияшко также заявил, что информация о планируемом переезде Киркорова не соответствует действительности.

Шоу-бизнес,Екатерина Успенская,Маргарита Симоньян,Максим Галкин,Алла Пугачева,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители