Вслед за Джоли на Украину приехал актер Иэн Маккеллен

На Украину приехал британский актер Иэн Маккеллен, сыгравший волшебника Гендальфа в фильмах Питера Джексона «Властелин колец». Об этом сообщает mk.ru.

Фото: BRON Studios BRON Studios

Цель приезда актера не уточняется.

Накануне в ряде украинских СМИ появилась информация о том, что актриса Анджелина Джоли, которая также является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, приехала на Украину во Львов. На видео актриса заходит в одну из кофеен города и дает автограф посетительнице.

Позднее в сети появились кадры, на которых видно, как актриса при звуках воздушной тревоги торопится в бомбоубежище. На видео видно, как Джоли в окружении своей команды и сопровождающих ее украинцев выбегает из здания на улицу и следует туда, куда ей говорят. На записи можно услышать заданный по-английски вопрос «Вам страшно?», а также ответ «Нет-нет. Я в порядке».

В ООН заявили, что Джоли посетила Львов по собственной инициативе.