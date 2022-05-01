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32 минуты назад

Стала известна стоимость нарядов Джоли, в которых она посещала Львов

Ирина Лебедева

Анджелина Джоли накануне побывала во Львове. В сети распространилось несколько видеороликов, где видно, что голливудская звезда одета весьма демократично. Но пользователи интернета разыскали прайсы на скромные с виду наряды актрисы.

Стала известна стоимость нарядов Джоли, в которых она посещала Львов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Серенький костюм, в котором звезда запечатлена в кофейне, стоит 3360 долларов. Свитер оценен в 1580, а широкие брюки-палаццо - в 1800 долларов, - пишет Телеграм-канал Политика Страны. Эти вещи - от сестер-близняшек Мэри-Кейт и Эшли Олсен.

Телеграм

На видеоролике, где Джоли бежит в бомбоубежище, хорошо видно надетое поверх белой футболки пальто. Знатоки определили, что подобный тренч из кашемира изготовлен известной маркой Max Mara, модель популярная и стоит около 2000 долларов.

Напомним, что Анджелина многие годы занимается благотворительностью и оказывает гуманитарную помощь нуждающимся жителям планеты. Актриса с самого начала спецоперации Вооруженных сил России на Украине проявила обеспокоенность нуждами украинских беженцев. При этом она говорила исключительно о проблемах мирного населения и не осуждала ни одну из конфликтующих сторон.

Шоу-бизнес,Эшли Олсен,Анджелина Джоли,
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