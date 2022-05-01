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22 минуты назад

Пугачева собирается вернуться в Россию

Свободная пресса

Звезда отечественной эстрады Алла Пугачёва и её супруг юморист Максим Галкин подвергаются сейчас жёсткой критике за то, что они не поддержали Россию в сложный период, а перебрались в Израиль.

Пугачева собирается вернуться в Россию
Фото: ТАССТАСС

При этом в ряде СМИ и телеграм-каналов публикуется информация, что на родину они возвращаться не собираются.

Однако, по словам бывшего художественного руководителя Московского еврейского театра «Шалом» и близкого друга Примадонны Александра Левенбука, певица не планирует эмигрировать и скоро вернётся Россию, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

Как подчеркнул артист, Пугачёвой «незачем уезжать навсегда», так как «в России она авторитетный, влиятельный человек, любимый миллионами».

«Алла лично пообещала вернуться осенью. А слов на ветер она не бросает — раз сказала, значит, вернётся», – резюмировал Левенбук.

Ранее сообщалось, что Пугачёвой и Галкину предложили стать ведущими реалити-шоу «Русский Ниндзя» в Израиле. Это местный аналог «Форт-Боярда» — программа, где участники проходят полосу препятствий. Пока неизвестно, согласилась ли Галкин и Пугачева на это предложение.

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Напомним, звездные супруги с детьми покинули Россию в конце февраля этого года после начала специальной военной операции России на Украине. Знаменитости обосновались на берегу Средиземного моря в Израиле.

Шоу-бизнес,Александр Левенбук,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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