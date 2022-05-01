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22 минуты назад

Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой

Майк Габриелян

Российский певец Григорий Лепс заявил, что бывшая жена Анна Шаплыкова продолжает о нем заботиться. Об этом он сказал в эфире «Пятого канала».

Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сам о себе забочусь и супруга не перестает. Нет, мы не помирились, но мы и не ссорились», - признался артист.

Он подчеркнул, что развод не стал поводом для ссоры. Музыкант сохранил «великолепные отношения и с Анной, и с детьми».

В конце прошлого год Лепс развелся с супругой Анной Шаплыковой. Они прожили в браке 20 лет.

У Лепса и Шаплыковой трое общих детей: 20-летняя Ева, 14-летняя Николь и 11-летний Иван. Также у певца есть дочь от первого брака.

Музыкант ранее признавался, что сейчас его сердце свободно, и называл главные качества в женщинах, которые являются бесценными, на его взгляд.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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