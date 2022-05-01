Определена стоимость замка Галкина и Пугачевой

Накануне в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что знаменитый замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой может быть продан. Эти разговоры пошли на фоне одного из последних заявлений Максима, где он нелицеприятно отозвался о спецоперации на Украине.

Ксения Собчак тогда отметила:

«Максим Галкин в запрещенной ныне сети очень жестко высказался о событиях в Украине… Судя по применению новых законов в России, этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения».

Затем украинская телеведущая, якобы приятельница юмориста, сообщила, что «Замка нет».

«Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка нет. Все забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе», - огорошила она публику.

Тем не менее, как пишет журналист Алена Жигалова, в Замке сейчас живет старший внук Аллы Борисовны – Никита Пресняков с супругой. Они присматривают за недвижимостью. По информации портала gorodche.ru, риелтеры оценили строение и усадьбу в миллиард рублей. И вроде бы уже есть заинтересованный покупатель.

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился взглядом на жизненную ситуацию, в которой оказались певица Алла Пугачева и ее муж, телеведущий Максим Галкин. Эксперт, в частности, высказался о слухах про то, что звездная чета якобы лишилась замка в поселке Грязь.