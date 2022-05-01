Определена стоимость замка Галкина и Пугачевой

Накануне в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что знаменитый замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой может быть продан. Эти разговоры пошли на фоне одного из последних заявлений Максима, где он нелицеприятно отозвался о спецоперации на Украине.
Ксения Собчак тогда отметила:
«Максим Галкин в запрещенной ныне сети очень жестко высказался о событиях в Украине… Судя по применению новых законов в России, этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения».
Затем украинская телеведущая, якобы приятельница юмориста, сообщила, что «Замка нет».
«Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка нет. Все забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе», - огорошила она публику.
Тем не менее, как пишет журналист Алена Жигалова, в Замке сейчас живет старший внук Аллы Борисовны – Никита Пресняков с супругой. Они присматривают за недвижимостью. По информации портала gorodche.ru, риелтеры оценили строение и усадьбу в миллиард рублей. И вроде бы уже есть заинтересованный покупатель.
Музыкальный критик Сергей Соседов поделился взглядом на жизненную ситуацию, в которой оказались певица Алла Пугачева и ее муж, телеведущий Максим Галкин. Эксперт, в частности, высказался о слухах про то, что звездная чета якобы лишилась замка в поселке Грязь.
Несколько лет назад Соседов высказывал уверенность в том, что Алла Борисовна ни за что не бросит своего мужа и не откажется от «райских кущ», которые ей обеспечил юморист. Однако теперь Сергей отметил, что Пугачевой, будучи пенсионеркой, не так уж принципиально, где жить: в Подмосковье или Кесарии.