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8 минут назад

СМИ : Замок Галкина и Пугачевой может быть продан за миллиард рублей

Ирина Лебедева

Накануне в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что знаменитый замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой может быть продан. Эти разговоры пошли на фоне одного из последних заявлений Максима, где он нелицеприятно отозвался о спецоперации на Украине.

Определена стоимость замка Галкина и Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ксения Собчак тогда отметила:

«Максим Галкин в запрещенной ныне сети очень жестко высказался о событиях в Украине… Судя по применению новых законов в России, этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения».

Затем украинская телеведущая, якобы приятельница юмориста, сообщила, что «Замка нет».

«Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка нет. Все забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе», - огорошила она публику.

Тем не менее, как пишет журналист Алена Жигалова, в Замке сейчас живет старший внук Аллы Борисовны – Никита Пресняков с супругой. Они присматривают за недвижимостью. По информации портала gorodche.ru, риелтеры оценили строение и усадьбу в миллиард рублей. И вроде бы уже есть заинтересованный покупатель.

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился взглядом на жизненную ситуацию, в которой оказались певица Алла Пугачева и ее муж, телеведущий Максим Галкин. Эксперт, в частности, высказался о слухах про то, что звездная чета якобы лишилась замка в поселке Грязь.

Несколько лет назад Соседов высказывал уверенность в том, что Алла Борисовна ни за что не бросит своего мужа и не откажется от «райских кущ», которые ей обеспечил юморист. Однако теперь Сергей отметил, что Пугачевой, будучи пенсионеркой, не так уж принципиально, где жить: в Подмосковье или Кесарии.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Максим Галкин,Никита Пресняков,Алла Пугачева,Ксения Собчак,
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