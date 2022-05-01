СМИ: Поплавская готовится к свадьбе

«Семь лет нашей семье! Когда мы познакомились, я представить не могла, что мы будем так счастливы! У меня нет волшебной палочки, о которой я мечтала в детстве, но жизнь, как волшебник, дает то, что действительно нужно и ценно», - сообщила Яна.