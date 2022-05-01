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1 час назад

СМИ: Поплавская готовится к свадьбе

Ирина Лебедева

Яна Поплавская счастлива в гражданском браке с радио¬ведущим Евгением Яковлевым. В конце апреля пара отметила очередную годовщину. Актриса шесть раз отвергала предложение руки и сердца от молодого возлюбленного, однако на седьмой раз все же согласилась.

СМИ: Поплавская готовится к свадьбе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Семь лет нашей семье! Когда мы познакомились, я представить не могла, что мы будем так счастливы! У меня нет волшебной палочки, о которой я мечтала в детстве, но жизнь, как волшебник, дает то, что действительно нужно и ценно», - сообщила Яна.

Как пишет издание 7days.ru, свадебное торжество было отложено из-за пандемии коронавируса, и готовиться к свадьбе пара начала только сейчас.

Актриса Яна Поплавская утверждает, что против нее готовится провокация. В своем блоге она отметила, что дело может дойти до уголовной статьи. На просторах Интернета появилось объявление о поиске дублерши актрисы. Поплавская утверждает, что не представляет, кому потребовалось ее заменять.

Звезда отметила, что не имеет отношения к опубликованной записи. Также актриса пригрозила создателям судебным разбирательством.

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Евгений Яковлев,
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