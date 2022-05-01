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1 час назад

Крид оправдался за скандал на заказном концерте

Ирина Лебедева

Егор Крид вышел в прямой эфир в социальных сетях, чтобы объясниться с публикой по поводу скандала на заказном дне рождения, за выступление на котором ему заплатили 5 (по другим данным, 4) миллионов рублей.

Крид оправдался за скандал на заказном концерте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крид пел для молодой девушки, у которой был день рождения. После того, как он исполнил 7 песен, певец решил немного отдохнуть, а его команда продолжила выступление. В этот момент к микрофону подошла женщина, член семьи именинницы, и начала ругать артиста за непрофессионализм, используя нецензурную лексику. Крида попросили покинуть мероприятие, указав, что деньги ему заплатили не за это, - сообщает ФАН.

«За всю мою карьеру, за всю мою творческую жизнь никогда, ни разу не было такой ситуации», — признался Крид

Заказчица заявила, что артист якобы не исполнил те песни, которые хотела именинница. По словам Крида, его менеджер предупредил заказчиков заранее, что за ним остается право решать, какие треки он будет петь. Егор также отметил, что больше половины песен из 13 запланированных совпали с тем списком, который предложила именинница, однако Криду «не дали» их исполнить.

Рэпер Егор Крид в своем Telegram-канале выразил надежду, что актер Джонни Депп выиграет суд против своей бывшей жены Эмбер Херд.

«Какой трэш, надеюсь он это выдержит и выиграет суд! Джонни, держись», - написал Крид.

Шоу-бизнес,Крид,Джонни Депп,
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