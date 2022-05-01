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37 минут назад

Лена Катина выходит замуж за больного раком миллионера

runews24.ru

Бывшая солистка группы «t.A.T.u.» получила предложение руки и сердца от миллионера Дмитрия Спиридонова. Певица ответила согласием, сообщает «7 дней».

Экс-солистка «Тату» выходит замуж за больного раком миллионера
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

Дмитрий подарил Катиной шикарное кольцо и рассказал, что очень счастлив: «Мой целый мир, живой, разнообразный, красивых звуков и волшебных снов, благодаря тебе, он снова полыхает, теперь он стоит тысячи миров. Спасибо семье за благословение. Я счастлив».

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Однако омрачает радость болезнь миллионера. В 2014 году медики диагностировали у него рак щитовидной железы. Бизнесмен прошел курс лечения, после которого недуг отступил. Но весной 2022 года рак снова дал о себе знать и Дмитрий прошел очередной курс лечения.

Шоу-бизнес,Дмитрий Спиридонов,Лена Катина,Единая Россия,
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