Экс-солистка «Тату» выходит замуж за больного раком миллионера

Дмитрий подарил Катиной шикарное кольцо и рассказал, что очень счастлив: «Мой целый мир, живой, разнообразный, красивых звуков и волшебных снов, благодаря тебе, он снова полыхает, теперь он стоит тысячи миров. Спасибо семье за благословение. Я счастлив».

Однако омрачает радость болезнь миллионера. В 2014 году медики диагностировали у него рак щитовидной железы. Бизнесмен прошел курс лечения, после которого недуг отступил. Но весной 2022 года рак снова дал о себе знать и Дмитрий прошел очередной курс лечения.