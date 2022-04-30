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46 минут назад

Киркоров высказался о будущем своих детей

Ирина Лебедева

Филипп Киркоров растит двоих детей — сына Мартина и дочку Аллу-Викторию. Девочку назвали в честь Аллы Пугачевой и в память о покойной матери артиста. Мальчик получил имя в честь кумира отца — Рики Мартина

Киркоров высказался о будущем своих детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документальном фильме «Без мантии. Все тайны поп-короля» для канала МУЗ-ТВ Филипп рассказал о наследниках и о своих мыслях по поводу их будущего.

«За Аллу–Викторию я не волнуюсь, она меня не подведет, она свое возьмет. А вот Мартин может попасть. Потому что он красавчик, а из этих красавчиков можно вить веревки», — заявил артист

Сейчас Алле-Виктории 11 лет, а Мартину 10. Помимо школы они дополнительно изучают иностранные языки, посещают спортивные секции. Филипп Бедросович гастролирует гораздо меньше – сказывается пандемия и ее последствия, поэтому больше времени проводит с семьей. Певец не хочет, чтобы его дети связали свое будущее с шоу-бизнесом, он надеется, что они выберут для себя другие профессии, - пишет СтарХит.

В настоящее время Филипп Киркоров с размахом отмечает 55-летие. У артиста уже прошло несколько юбилейных концертов в Санкт-Петербурге. 27-30 апреля - шоу в Москве. По словам артиста, он планирует побить рекорд по переодеваниям певицы Шер. За 34 композиции он переоденется 27 раз и дважды сменит наряд на глазах публики за одну секунду.

Шоу-бизнес,Рики Мартин,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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