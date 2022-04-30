Селин Дион отложила тур из-за проблем со здоровьем

«Я хотела, чтобы вы знали, что я сожалею об этой новости. Я знаю, что вы все так долго ждали концертов, и я ценю вашу преданность <...> Все, что я могу сказать, это то, что я делаю все возможное, чтобы вернуться на тот уровень, на котором мне нужно быть, чтобы я могла выкладываться на 100 процентов на своих шоу, потому что вы этого заслуживаете», — резюмировала Дион.