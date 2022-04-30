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17 минут назад

Селин Дион отложила европейский тур из-за проблем со здоровьем

Газета.Ru

Канадская певица Селин Дион отложила европейский тур в рамках мирового турне «Courage» из-за проблем со здоровьем, о чем она сообщила в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Селин Дион отложила тур из-за проблем со здоровьем
Фото: Chris Pizzello/APChris Pizzello/AP

«Ну вот, мы снова здесь, и мне очень жаль, что мы вынуждены еще раз изменить наши планы тура по Европе. Сначала нам пришлось перенести шоу из-за пандемии, теперь из-за моих проблем со здоровьем мы откладываем некоторые шоу, и, к сожалению, нам приходится отменять некоторые из них», — обратилась Дион к фанатам.

Она пояснила, что несмотря на усилия врачей и строгое соблюдение режима, ее восстановление от болезни идет очень медленно.

«Я хотела, чтобы вы знали, что я сожалею об этой новости. Я знаю, что вы все так долго ждали концертов, и я ценю вашу преданность <...> Все, что я могу сказать, это то, что я делаю все возможное, чтобы вернуться на тот уровень, на котором мне нужно быть, чтобы я могла выкладываться на 100 процентов на своих шоу, потому что вы этого заслуживаете», — резюмировала Дион.

Она также поблагодарила фанатов за выражение поддержки.

Ранее Селин Дион отменила около 20 концертов по медицинским причинам.

По данным The Variety, у Селин Дион «постоянные мышечные спазмы, которые не позволяют ей выступать». Врачи ей запретили «участие в репетициях нового шоу».

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