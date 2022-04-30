Волочкова проиграла суд с Большим театром

«Мы обратили внимание, что непосредственно перед заседанием из кабинета нашего судьи вышел судья по первому делу. Мы не знаем, о чем они разговаривали, но сама по себе ситуация, с учетом того, что мы ранее говорили, что не очень доверяем Тверскому суду, выглядит вполне предсказуемой», - рассказал юрист.