В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
26 минут назад

Волочкова проиграла суд с Большим театром

Ирина Лебедева

Анастасия Волочкова продолжает тяжбу с администрацией Большого театра. Балерина требует выплаты 95 миллионов рублей за 20 лет работы в учреждении. Однако суд встал на сторону театра.

Волочкова проиграла суд с Большим театром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет Телеграм-канал Звездач, адвокат Анастасии Евгений Корчаго планирует обжаловать решение суда.

«Мы обратили внимание, что непосредственно перед заседанием из кабинета нашего судьи вышел судья по первому делу. Мы не знаем, о чем они разговаривали, но сама по себе ситуация, с учетом того, что мы ранее говорили, что не очень доверяем Тверскому суду, выглядит вполне предсказуемой», - рассказал юрист.

Корчаго ждет документов по решению суда, и они с Волочковой будут готовить апелляцию.

«Прокуратора факт нарушения установила, полиция факт фальсификации подтвердила, а суд нарушений не увидел и отказал в иске. Сегодня суд решение не зачитывал, посмотрим, как суд мотивирует свое решение и будем обжаловать».

Волочкова раскрыла секрет своей привлекательности для мужчин. По словам балерины, феномен ее успеха как женщины, человека и вообще в стране заключается в искренности.

Шоу-бизнес,Евгений Корчаго,Анастасия Волочкова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители