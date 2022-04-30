Волочкова проиграла суд с Большим театром

Анастасия Волочкова продолжает тяжбу с администрацией Большого театра. Балерина требует выплаты 95 миллионов рублей за 20 лет работы в учреждении. Однако суд встал на сторону театра.
Как пишет Телеграм-канал Звездач, адвокат Анастасии Евгений Корчаго планирует обжаловать решение суда.
«Мы обратили внимание, что непосредственно перед заседанием из кабинета нашего судьи вышел судья по первому делу. Мы не знаем, о чем они разговаривали, но сама по себе ситуация, с учетом того, что мы ранее говорили, что не очень доверяем Тверскому суду, выглядит вполне предсказуемой», - рассказал юрист.
Корчаго ждет документов по решению суда, и они с Волочковой будут готовить апелляцию.
«Прокуратора факт нарушения установила, полиция факт фальсификации подтвердила, а суд нарушений не увидел и отказал в иске. Сегодня суд решение не зачитывал, посмотрим, как суд мотивирует свое решение и будем обжаловать».
Волочкова раскрыла секрет своей привлекательности для мужчин. По словам балерины, феномен ее успеха как женщины, человека и вообще в стране заключается в искренности.