Киркоров рассказал о самочувствии отца

Отцу Филиппа Киркорова скоро исполнится 90 лет. В начале апреля пожилой артист оказался в реанимации. К счастью, медики нашли нужный подход к больному, и организм отца поп-короля откликнулся на лечение.

Филипп рассказал журналистам, что безмерно благодарен доктору из института Вишневского, куда в тяжелом состоянии привезли его папу, - пишет СтарХит.

Филипп Киркоров, по его собственным словам, работает звездой, поэтому и отношение к себе требует королевское. Много лет он поддерживает статус самой модной знаменитости, выбирая самые трендовые вещи и аксессуары. По словам стилиста, за любой самый малый прокол поп-король способен пропесочить так, что мало не покажется.