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51 минуту назад

Киркоров рассказал о самочувствии отца

Ирина Лебедева

Отцу Филиппа Киркорова скоро исполнится 90 лет. В начале апреля пожилой артист оказался в реанимации. К счастью, медики нашли нужный подход к больному, и организм отца поп-короля откликнулся на лечение.

Киркоров рассказал о самочувствии отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Филипп рассказал журналистам, что безмерно благодарен доктору из института Вишневского, куда в тяжелом состоянии привезли его папу, - пишет СтарХит.

«Благо, профессор Амиран Шотаевич Ревишвили в институте Вишневского в очередной раз спас ему жизнь», - сообщил певец.

Сейчас Бедросу Киркорову получше, он потихоньку восстанавливается. Филипп намерен широко отметить юбилей отца.

Филипп Киркоров, по его собственным словам, работает звездой, поэтому и отношение к себе требует королевское. Много лет он поддерживает статус самой модной знаменитости, выбирая самые трендовые вещи и аксессуары. По словам стилиста, за любой самый малый прокол поп-король способен пропесочить так, что мало не покажется.

Шоу-бизнес,Амиран Ревишвили,Филипп Киркоров,
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