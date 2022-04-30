Стало известно, какую пенсию Пугачева может получить в Израиле

Еще в феврале Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми уехали в Израиль. Вопрос о возвращении звездной семьи пока остается открытым, однако Максим уже принялся за работу, организовав себе концертное турне по городам Земли обетованной.
А Алле Борисовне, как пенсионерке, денег может подкинуть государство. Если певица оформит израильское гражданство, то ей будет полагаться и израильская пенсия. Как пишет издание Blitz+, минимальный размер выплат составит 1150 долларов (порядка 83 145 рублей).
«Это речь о минимальной пенсии в Израиле по старости лет. Но, как и любой эмигрант, который там проживает, может и российскую пенсию еще получать. Как и у нас, она предоставляется всем вне зависимости от трудового стажа. В Израиле она довольна серьезная по нашим деньгам. Пенсия будет выплачиваться в полном объеме, и израильская, если она на нее подаст, и российская», — сообщил юрист Андрей Князев.
Поддержать звездную пару решил режиссер Александр Левенбук. По его словам, незадолго до отъезда он общался с Примадонной по телефону и она проговорилась, что вернется в Россию уже этой осенью.
«Алла пообещала вернуться домой уже осенью. Она слов на ветер не бросает. Если она так сказала, то, значит, обязательно вернется», — уточнил в беседе с NEWS.ru режиссер.