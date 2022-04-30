Стало известно, какую пенсию Пугачева может получить в Израиле

«Это речь о минимальной пенсии в Израиле по старости лет. Но, как и любой эмигрант, который там проживает, может и российскую пенсию еще получать. Как и у нас, она предоставляется всем вне зависимости от трудового стажа. В Израиле она довольна серьезная по нашим деньгам. Пенсия будет выплачиваться в полном объеме, и израильская, если она на нее подаст, и российская», — сообщил юрист Андрей Князев.