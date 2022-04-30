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53 минуты назад

Стало известно, какую пенсию Пугачева может получить в Израиле

Ирина Лебедева

Еще в феврале Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми уехали в Израиль. Вопрос о возвращении звездной семьи пока остается открытым, однако Максим уже принялся за работу, организовав себе концертное турне по городам Земли обетованной.

Стало известно, какую пенсию Пугачева может получить в Израиле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

А Алле Борисовне, как пенсионерке, денег может подкинуть государство. Если певица оформит израильское гражданство, то ей будет полагаться и израильская пенсия. Как пишет издание Blitz+, минимальный размер выплат составит 1150 долларов (порядка 83 145 рублей).

«Это речь о минимальной пенсии в Израиле по старости лет. Но, как и любой эмигрант, который там проживает, может и российскую пенсию еще получать. Как и у нас, она предоставляется всем вне зависимости от трудового стажа. В Израиле она довольна серьезная по нашим деньгам. Пенсия будет выплачиваться в полном объеме, и израильская, если она на нее подаст, и российская», — сообщил юрист Андрей Князев.

Поддержать звездную пару решил режиссер Александр Левенбук. По его словам, незадолго до отъезда он общался с Примадонной по телефону и она проговорилась, что вернется в Россию уже этой осенью.

«Алла пообещала вернуться домой уже осенью. Она слов на ветер не бросает. Если она так сказала, то, значит, обязательно вернется», — уточнил в беседе с NEWS.ru режиссер.

Шоу-бизнес,Александр Левенбук,Максим Галкин,Андрей Князев,Алла Пугачева,
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