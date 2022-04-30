Волочкова решила стать телеведущей

Анастасия Волочкова сделала попытку стать ведущей на Первом Канале. Она сочла, что сейчас самый подходящий момент – ее давний коллега, российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе заменил оказавшегося в опале телеведущего Максима Галкина в шоу Первого канала «Сегодня вечером».

Танцовщица предложила свою кандидатуру на место соведущего программы, - информирует Экспресс Газета.

«Я уже сегодня позвонила в редакцию Первого канала вместе со своим директором», - заявила Волочкова.

Однако, по словам светского обозревателя Левана Тодуа, мечта Анастасии не осуществится.

«Первый канал такого не допустит, и ее в качестве ведущей никто рассматривать не будет», - уверен он.