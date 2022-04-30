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1 час назад

Волочкова решила стать телеведущей

Ирина Лебедева

Анастасия Волочкова сделала попытку стать ведущей на Первом Канале. Она сочла, что сейчас самый подходящий момент – ее давний коллега, российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе заменил оказавшегося в опале телеведущего Максима Галкина в шоу Первого канала «Сегодня вечером».

Волочкова решила стать телеведущей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Танцовщица предложила свою кандидатуру на место соведущего программы, - информирует Экспресс Газета.

«Я уже сегодня позвонила в редакцию Первого канала вместе со своим директором», - заявила Волочкова.

Однако, по словам светского обозревателя Левана Тодуа, мечта Анастасии не осуществится.

«Первый канал такого не допустит, и ее в качестве ведущей никто рассматривать не будет», - уверен он.

Ранее Анастасия сообщила, что в эфир выйдет новый выпуск ток-шоу "Пусть говорят" с ее участием. Пока сюжет и точная дата выхода нового эпизода не называются.

Шоу-бизнес,Леван Тодуа,Максим Галкин,Николай Цискаридзе,Анастасия Волочкова,Первый канал,
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