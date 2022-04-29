Бывшая домработница обвинила Майкла Джексона в преступлении

Экс-домработница Майкла Джексона Эдриан МакМанус обвинила певца в жестоком обращении с животными в его поместье Неверленд. Соответствующее заявление она сделала в интервью The Sun.

«На ранчо не должно было быть зоопарка, потому что никто никогда должным образом не заботился о животных, и весь персонал был в опасности. Я удивлена, что никто не получил серьезных травм», — приводятся в материале слова МакМанус.

Она отметила, что в Неверленде постоянно умирали или исчезали животные, но этому никто не придавал значения. МакМанус вспомнила, что однажды один из проживающих в поместье на ранчо шимпанзе укусил ребенка за лицо, а Джексон начал отчитывать мальчика за то, что тот дразнил животное.