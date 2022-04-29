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1 час назад

Бывшая домработница обвинила Майкла Джексона в преступлении

Елена Прошина

Экс-домработница Майкла Джексона Эдриан МакМанус обвинила певца в жестоком обращении с животными в его поместье Неверленд. Соответствующее заявление она сделала в интервью The Sun.

Бывшая домработница обвинила Майкла Джексона в преступлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На ранчо не должно было быть зоопарка, потому что никто никогда должным образом не заботился о животных, и весь персонал был в опасности. Я удивлена, что никто не получил серьезных травм», — приводятся в материале слова МакМанус.

Она отметила, что в Неверленде постоянно умирали или исчезали животные, но этому никто не придавал значения. МакМанус вспомнила, что однажды один из проживающих в поместье на ранчо шимпанзе укусил ребенка за лицо, а Джексон начал отчитывать мальчика за то, что тот дразнил животное.

Также она заявила, что певец разрешал гостям Неверленда кидать камни в льва Кимбера и предлагал посетителям ранчо гладить жирафов, хотя они неоднократно кусали людей.

Шоу-бизнес,Майкл Джексон,
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