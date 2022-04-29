Солистка «Вороваек» впала в кому

У солистки группы «Воровайки» Светланы Ларионовой отказала печень после ужина в Костроме, сообщает «Стархит».
14 апреля Ларионова выступила на корпоративе в Костроме, а затем поужинала в ресторане. По пути в Москву певице стало плохо, в поезде у нее начались судороги и рвота.
Певицу госпитализировали с диагнозом острая интоксикация организма.
Врачи две недели безуспешно пытались стабилизировать состояние звезды шансона, а затем ввели ее в состояние медикаментозной комы. У Ларионовой отказала печень.
Информацию о госпитализации участницы «Вороваек» подтвердил PR-менеджер коллектива Андрей Карпов.
«Вследствие сильного обезвоживания солистка Светлана Ларионова попала в медикаментозную кому. В настоящее время печень не функционирует. Девушка с сегодняшнего утра в сознание не приходила. В палате Ларионовой дежурят врачи», - рассказал Карпов.
По информации телеграм-канала «Немалахов», артистка отравилась алкоголем.