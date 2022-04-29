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25 минут назад

Солистка «Вороваек» впала в кому

Вероника Полынина

У солистки группы «Воровайки» Светланы Ларионовой отказала печень после ужина в Костроме, сообщает «Стархит».

Солистка «Вороваек» впала в кому
Фото: соцсетисоцсети

14 апреля Ларионова выступила на корпоративе в Костроме, а затем поужинала в ресторане. По пути в Москву певице стало плохо, в поезде у нее начались судороги и рвота.

Певицу госпитализировали с диагнозом острая интоксикация организма.

Врачи две недели безуспешно пытались стабилизировать состояние звезды шансона, а затем ввели ее в состояние медикаментозной комы. У Ларионовой отказала печень.

Информацию о госпитализации участницы «Вороваек» подтвердил PR-менеджер коллектива Андрей Карпов.

«Вследствие сильного обезвоживания солистка Светлана Ларионова попала в медикаментозную кому. В настоящее время печень не функционирует. Девушка с сегодняшнего утра в сознание не приходила. В палате Ларионовой дежурят врачи», - рассказал Карпов.

По информации телеграм-канала «Немалахов», артистка отравилась алкоголем.

Шоу-бизнес,Андрей Карпов,
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