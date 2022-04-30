У впавшей в кому солистки группы "Воровайки" остановилось сердце

Менеджер группы «Воровайки» Андрей Карпов заявил, что в 20:00 по мск у солистки коллектива Светланы Ларионовой произошла остановка сердца, но медикам удалось стабилизировать ее состояние. Об этом сообщает StarHit.
«Мы все надеемся, что она обязательно выкарабкается. А когда опасность минует, будем подавать заявление в полицию. Я посмотрел информацию о ресторане, где она ужинала. Заведение далеко не образцовое: постоянные проверки Роспотребнадзора и других инстанций», — сказал он.
Ранее вокалистку российской шансон-группы «Воровайки» Светлану Ларионову ввели в медикаментозную кому из-за сильного отравления. Певице стало плохо после корпоратива, на котором группа выступала в Костроме 14 апреля.
Известно, что Ларионова поужинала в ресторане после концерта, а по дороге в Москву началась рвота, поднялась температура и появились судороги. В столице Ларионовой поставили диагноз «острая интоксикация», после чего две недели держали под капельницами. В кому женщину ввели 29 апреля.
По словам менеджера коллектива Андрея Карпова, врачи борются за жизнь солистки «Вороваек».