У впавшей в кому солистки группы "Воровайки" остановилось сердце

«Мы все надеемся, что она обязательно выкарабкается. А когда опасность минует, будем подавать заявление в полицию. Я посмотрел информацию о ресторане, где она ужинала. Заведение далеко не образцовое: постоянные проверки Роспотребнадзора и других инстанций», — сказал он.