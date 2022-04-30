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14 минут назад

Анна Семенович вышла замуж

Газета.Ruиещё 1

Телеведущая Анна Семенович рассказала, что вышла замуж, но не стала раскрывать имя избранника. Этими новостями 42-летняя артистка поделилась в соцсетях.

Анна Семенович вышла замуж
Фото: «Комсомольская правда»/Global Look Press«Комсомольская правда»/Global Look Press

«Дорогие мои, забыла вам рассказать, что сегодня вышла замуж. Вот мой муж, и скоро я вас с ним познакомлю. Но пока это тайна. Одна проблемка — мне кажется, что у него есть другая. Как мне быть?» — сказала Семенович.

Однако некоторые пользователи сочли высказывание телеведущей шуткой.

Семенович снова подозревают в беременности

Напомним, что Семенович состояла в отношениях с 1998 по 2000 год с бизнесменом и продюсером Даниилом Мишиным. В 2007 году телеведущая встречалась с банкиром Игорем Аккуратовым, а потом у нее был роман с бизнесменом Дмитрием Кашинцевым. Ни с одним из них она не узаконивала отношения.

В 2018 году телеведущая призналась, что не прочь завести детей, а в октябре 2021-го она заморозила свои яйцеклетки.

Ранее Семенович заявила, что встречалась с фетишистом, предлагающим звездам деньги за секс.

Шоу-бизнес,Даниил Мишин,Анна Семенович,
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