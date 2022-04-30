Анна Семенович вышла замуж

«Дорогие мои, забыла вам рассказать, что сегодня вышла замуж. Вот мой муж, и скоро я вас с ним познакомлю. Но пока это тайна. Одна проблемка — мне кажется, что у него есть другая. Как мне быть?» — сказала Семенович.