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1 час назад

Украинская певица Джамала заявила, что не откажется выступить в РФ перед олигархом за 15 тысяч евро

FBM.ru

Победительница международного песенного конкурса «Евровидение» украинская певица Джамала сделала заявление о том, что не откажется от выступлений на территории Российской Федерации. Об этом в пятницу, 29 апреля, пишет Telegram-канал «Светские хроники».

Украинская певица Джамала назвала стоимость своих выступлений в России
Фото: FBM.ruFBM.ru

Было отмечено, что украинская артистка готова выходить на сцену на территории России за высокий гонорар. Концертный директор Джамалы подтвердил, что возможность выступления перед крупным российским бизнесменом из списка Forbes рассматривается.

Как было указано, певица готова выступить перед олигархом из России за гонорар в 15 000 евро. Однако невзирая на всю готовность украинской артистки выступать на территории Российской Федерации, въезд на территорию государства для нее закрыт.

Шоу-бизнес,Сусана Джамаладинова,
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