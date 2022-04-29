Украинская певица Джамала назвала стоимость своих выступлений в России

Победительница международного песенного конкурса «Евровидение» украинская певица Джамала сделала заявление о том, что не откажется от выступлений на территории Российской Федерации. Об этом в пятницу, 29 апреля, пишет Telegram-канал «Светские хроники».

Фото: FBM.ru FBM.ru

Было отмечено, что украинская артистка готова выходить на сцену на территории России за высокий гонорар. Концертный директор Джамалы подтвердил, что возможность выступления перед крупным российским бизнесменом из списка Forbes рассматривается.