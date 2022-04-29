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46 минут назад

Шеф-повар Ивлев удивил фанатов маникюром

Lenta.ru

Российский шеф-повар и ресторатор Константин Ивлев удивил фанатов видом своих ногтей. Соответствующий выпуск программы «Битва шефов» появился на YouTube-канале телеканала «Пятница!».

Шеф-повар Ивлев удивил фанатов маникюром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время шоу телеведущий показал аккуратно подстриженные ногти с гелевым покрытием пастельно-розового оттенка.

Кадр: Telegram-канал «Admin.Anshlak»

На опубликованное видео обратили внимание в Telegram-канале Admin.Anshlak. В комментариях под постом юзеры неоднозначно отнеслись к преображению кулинара. Так, одни пользователи раскритиковали маникюр шоумена.

«Костя, вопрос только к цвету! Ты же мужик! Черный надо! А не вот этот вот девчачий нюд», «Я не верю своим глазам», «Фу, как развидеть это», «Один вопрос — зачем?», — высказались они.

Другие, наоборот, отнеслись к новому имиджу ресторатора с пониманием.

«Что такого? Ухоженные руки должны быть у всех, особенно если ты повар», «Просто, наверное, у всех разное понятие "нормального мужского маникюра"», «Нормальные ноготки», «Мне кажется, у него грибок ногтей и таким образом его маскируют», «Ну что вы наехали на мужика? Это витаминный коктейль для блеска и против ломкости», — писали комментаторы.

Шоу-бизнес,Константин Ивлев,
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