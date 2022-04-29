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1 час назад

Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась в нижнем белье

Газета.Ru

Дочь Мадонны Лурдес Леон выложила в социальную сеть серию провокационных фотографий. Об этом пишет издание Daily Mail.

Дочь Мадонны показала себя в нижнем белье
Фото: соцсетисоцсети

25-летняя модель похвасталась идеальным телом, когда сфотографировалась перед зеркалом в крошечном полосатом нижнем белье с завязками и таких же носках до колена. Лурдес Леон также приподняла желтую футболку, обнажив часть груди. Похоже, что девушка повредила запястье, так как на снимках у нее на руке был розовый гипс

соцсети

Фотография была сделана в рамках рекламной кампании культового нью-йоркского бренда уличной одежды MadeMe, который привлек для съемок Лурдес и других молодых моделей.

Лурдес Леон – не новичок в мире модельного бизнеса: вместе с Ириной Шейк и Джиджи Хадид она участвовала в рекламных кампаниях для Savage x Fenty, а также в показах Calvin Klein и Burberry.

Шоу-бизнес,Ирина Шейк,
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