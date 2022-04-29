Дочь Мадонны показала себя в нижнем белье

Дочь Мадонны Лурдес Леон выложила в социальную сеть серию провокационных фотографий. Об этом пишет издание Daily Mail.

Фото: соцсети соцсети

25-летняя модель похвасталась идеальным телом, когда сфотографировалась перед зеркалом в крошечном полосатом нижнем белье с завязками и таких же носках до колена. Лурдес Леон также приподняла желтую футболку, обнажив часть груди. Похоже, что девушка повредила запястье, так как на снимках у нее на руке был розовый гипс

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Фотография была сделана в рамках рекламной кампании культового нью-йоркского бренда уличной одежды MadeMe, который привлек для съемок Лурдес и других молодых моделей.