Зрители хотят удалить Эмбер Херд из фильма "Аквамен-2"

Зрители захотели удалить актрису Эмбер Хёрд из фильма «Аквамен-2». Всё из-за судебных тяжб с её бывшим мужем Джонни Деппом. Девушку обвиняют в домашнем насилии над экс-супругом. Желающих не видеть актрису в картине оказалось более 2 млн человек. Они подписали петицию на Change.org. В заявлении актрису называют «известным и признанным домашним насильником». Премьера фильма «Аквамен-2» запланирована на 17 марта 2023 года.

«В иске на $50 млн Джонни Депп описывает множество случаев домашнего насилия, от которого он пострадал от своей (тогда еще) жены Эмбер Хёрд. <...> Поскольку Хёрд является известным и признанным домашним насильником, Warner Brothers и DC Entertainment обязаны отстранить её от участия в проекте "Аквамен-2"», — говорится в петиции.

Джонни Депп подал иск на $50 млн против своей бывшей супруги в апреле 2022 года, после того как она намекнула на домашнее насилие с его стороны в колонке для Washington Post. Тогда Хёрд подала встречный иск на $100 млн.