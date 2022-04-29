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26 минут назад

Эмбер Хёрд потребовали удалить из «Аквамена»

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Зрители захотели удалить актрису Эмбер Хёрд из фильма «Аквамен-2». Всё из-за судебных тяжб с её бывшим мужем Джонни Деппом. Девушку обвиняют в домашнем насилии над экс-супругом. Желающих не видеть актрису в картине оказалось более 2 млн человек. Они подписали петицию на Change.org. В заявлении актрису называют «известным и признанным домашним насильником». Премьера фильма «Аквамен-2» запланирована на 17 марта 2023 года.

Зрители хотят удалить Эмбер Херд из фильма "Аквамен-2"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В иске на $50 млн Джонни Депп описывает множество случаев домашнего насилия, от которого он пострадал от своей (тогда еще) жены Эмбер Хёрд. <...> Поскольку Хёрд является известным и признанным домашним насильником, Warner Brothers и DC Entertainment обязаны отстранить её от участия в проекте "Аквамен-2"», — говорится в петиции.

Джонни Депп подал иск на $50 млн против своей бывшей супруги в апреле 2022 года, после того как она намекнула на домашнее насилие с его стороны в колонке для Washington Post. Тогда Хёрд подала встречный иск на $100 млн.

Ранее стало известно, что о скандальном разводе Хёрд и Деппа снял документальный сериал телеканал Discovery+. Сериал «Джонни против Эмбер» должен выйти на экраны в конце 2022 года. Лента будет состоять из двух частей, где покажут точки зрения каждой из сторон конфликта.

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