В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
1 час назад

Стилист Киркорова вспомнил о жестком проколе с обувью: «Нужны были только эти кроссовки»

Passion.ru

Филипп Киркоров, по его собственным словам, работает звездой, поэтому и отношение к себе требует королевское. Много лет он поддерживает статус самой модной знаменитости, выбирая самые трендовые вещи и аксессуары. По словам стилиста, за любой самый малый прокол поп-король способен пропесочить так, что мало не покажется.

Стилист Киркорова рассказал о трудностях работы со звездой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сегодня звездный стилист Арсен Айрапетов успешно обучает премудростям своей профессии молодые кадры, но были времена, когда ему приходилось упорным трудом пробиваться к славе. Хорошим толчком в карьере для него было шестилетнее сотрудничество с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. По словам стилиста, главный модник российского шоу-бизнеса действительно очень требовательный и не прощает ошибок. Если человек допустил ошибку, начал тупить и косячить, то Киркоров за словом в карман не полезет, вспылит и поставит на место.

Так, например, и случилось, когда стилист допустил промах и при сборе сценических образов не положил в чемодан Киркорову кроссовки Air Dior, которые на тот момент были самыми трендовыми и просто обязаны были быть на ногах исполнителя.

«Тогда Киркоров прилетел из Америки буквально на день в Москву, а затем снова улетал в Дубай. Мне нужно было очень быстро собрать ему вещи на две недели, которые он должен был провести в Эмиратах. Чемоданы собирались очень быстро, каждый образ подбирался под определенное выступление, на все было буквально несколько часов. Вроде все перемерили, успели, отправили. А уже утром получаю смс, что меня там жестко шпингуют. Выяснилось, что я забыл положить ему кроссовки Air Dior, которые потом перепродали за миллион. Эта обувь тогда только вышла и ее нужно было носить. Киркоров поставил условие, чтобы я любыми способами доставил ему кроссовки. Мне пришлось взять обувь и вылететь в Дубай первым рейсом, как самый дорогой курьер», — вспомнил стилист о своих буднях с поп-королем в YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?»

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители