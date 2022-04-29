Стилист Киркорова рассказал о трудностях работы со звездой

Филипп Киркоров, по его собственным словам, работает звездой, поэтому и отношение к себе требует королевское. Много лет он поддерживает статус самой модной знаменитости, выбирая самые трендовые вещи и аксессуары. По словам стилиста, за любой самый малый прокол поп-король способен пропесочить так, что мало не покажется.
Сегодня звездный стилист Арсен Айрапетов успешно обучает премудростям своей профессии молодые кадры, но были времена, когда ему приходилось упорным трудом пробиваться к славе. Хорошим толчком в карьере для него было шестилетнее сотрудничество с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. По словам стилиста, главный модник российского шоу-бизнеса действительно очень требовательный и не прощает ошибок. Если человек допустил ошибку, начал тупить и косячить, то Киркоров за словом в карман не полезет, вспылит и поставит на место.
Так, например, и случилось, когда стилист допустил промах и при сборе сценических образов не положил в чемодан Киркорову кроссовки Air Dior, которые на тот момент были самыми трендовыми и просто обязаны были быть на ногах исполнителя.
«Тогда Киркоров прилетел из Америки буквально на день в Москву, а затем снова улетал в Дубай. Мне нужно было очень быстро собрать ему вещи на две недели, которые он должен был провести в Эмиратах. Чемоданы собирались очень быстро, каждый образ подбирался под определенное выступление, на все было буквально несколько часов. Вроде все перемерили, успели, отправили. А уже утром получаю смс, что меня там жестко шпингуют. Выяснилось, что я забыл положить ему кроссовки Air Dior, которые потом перепродали за миллион. Эта обувь тогда только вышла и ее нужно было носить. Киркоров поставил условие, чтобы я любыми способами доставил ему кроссовки. Мне пришлось взять обувь и вылететь в Дубай первым рейсом, как самый дорогой курьер», — вспомнил стилист о своих буднях с поп-королем в YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?»