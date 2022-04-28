Айза призналась, что ее связывало с Малафеевым на шоу «Звезды Африки»

Бывшая жена рэпера Гуфа и бьюти-блогер Айза-Лилуна Ай (Долматова) в интервью YouTube-программе Лауры Джугелия «Надо обсудить» откровенно рассказала, что на самом деле ее связывало с футболистом Вячеславом Малафеевым на шоу «Звезды в Африке». По ее словам, она флиртовала с ним и ничего более.

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«Да, я флиртовала. Вячеслав разговаривал со мной о каких-то очень интимных вещах: рассказывал о личной жизни, о проблемах в браке. Мы шутили! Просто мне показалось, что это какой-то мой бро», — сказала Ай.

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При этом она подчеркнула, что флиртовала не только с Малафеевым, но и другими мужчинами на проекте, в том числе фигуристом Алексеем Ягудиным и операторами. Ай добавила, что на фоне распространившихся слухов о ее романе с футболистом, его жена даже решила устроить ей проверку.

«Как-то я сидела дома, и мне пришло сообщение от его бывшей или нынешней… Ничего не знаю про его личную жизнь. Было написано что-то из серии "не могу забыть нашу страстную ночь в Африке". Я понимала, что это бред. Никакой страстной ночи не было. Потом Слава сказал, что это его жена написала, и извинился… Она устроила проверку», — поделилась Ай.

Она заверила, что никак не причастна к семейным проблемам Малафеева и тем более к разводу. Ай заявила, что жалеет о своем поведении, но и поливать ее грязью не нужно.

«Я не разлучница! Да, я понимаю, что была не права, не умею обращаться с алкоголем. Но есть ощущение, что меня подставили. Ко мне подходили продюсеры "Звезд в Африке" и говорили, что я нравлюсь Славе. Скорее всего, я ему не нравилась вовсе. Им нужна была интрига», — пояснила она.

Также, по ее словам, на шоу использовали еще один «грязный прием»: участникам говорили, что съемка остановлена, но запись продолжалась.

«Это я сейчас говорю открыто. Я молчала долго, честно. Потому что, во-первых, я уважаю Славу. Он мне ничего плохого не сделал. И не я стала причиной развода. Я понимаю, это телевидение. Да, я вела себя недостойно. Но пятьдесят процентов с меня можно скинуть, потому что другие пятьдесят не показали», — отметила Ай.