Сестра Майкла Джексона продает элитную квартиру

Американская певица и младшая сестра Майкла Джексона Джанет выставила на продажу квартиру в Нью-Йорке. За недвижимость она хочет 8,9 миллиона долларов (свыше 677,5 миллиона рублей).
Об этом сообщает Mansion Global.
По данным издания, квартира находится на 34-м этаже небоскреба рядом с отелем Trump International. Ее площадь составляет 195 квадратных метров, в ней есть три спальни, гостиная и столовая с окнами от пола до потолка, а также библиотека и кухня. Из комнат квартиры открывается вид на роскошный район Манхэттена, который еще называют «улицей миллиардеров».
«Каждый раз, когда я заходила в свою квартиру, то очень дорожила ее прекрасным расположением и захватывающим дух видом, который отражает всю магию Нью-Йорка. Перешагивая через порог, я сразу чувствовала спокойствие и умиротворение», — сказала Джексон.
Решение продать недвижимость она объяснила желанием дать насладиться ею другим жильцам. Сама же певица не проживает в квартире с 2019 года. Данную покупку она сделала в 1998 году, когда недвижимость стоила еще 2,8 миллиона долларов.