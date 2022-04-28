Сестра Майкла Джексона продает элитную квартиру

По данным издания, квартира находится на 34-м этаже небоскреба рядом с отелем Trump International. Ее площадь составляет 195 квадратных метров, в ней есть три спальни, гостиная и столовая с окнами от пола до потолка, а также библиотека и кухня. Из комнат квартиры открывается вид на роскошный район Манхэттена, который еще называют «улицей миллиардеров».