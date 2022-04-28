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33 минуты назад

Сестра Майкла Джексона продает элитную квартиру

Елена Прошина

Американская певица и младшая сестра Майкла Джексона Джанет выставила на продажу квартиру в Нью-Йорке. За недвижимость она хочет 8,9 миллиона долларов (свыше 677,5 миллиона рублей).

Сестра Майкла Джексона продает элитную квартиру
Фото: арар

Об этом сообщает Mansion Global.

По данным издания, квартира находится на 34-м этаже небоскреба рядом с отелем Trump International. Ее площадь составляет 195 квадратных метров, в ней есть три спальни, гостиная и столовая с окнами от пола до потолка, а также библиотека и кухня. Из комнат квартиры открывается вид на роскошный район Манхэттена, который еще называют «улицей миллиардеров».

«Каждый раз, когда я заходила в свою квартиру, то очень дорожила ее прекрасным расположением и захватывающим дух видом, который отражает всю магию Нью-Йорка. Перешагивая через порог, я сразу чувствовала спокойствие и умиротворение», — сказала Джексон.

Решение продать недвижимость она объяснила желанием дать насладиться ею другим жильцам. Сама же певица не проживает в квартире с 2019 года. Данную покупку она сделала в 1998 году, когда недвижимость стоила еще 2,8 миллиона долларов.

Шоу-бизнес,Майкл Джексон,
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