Владислава Галкина оживили ради продолжения сериала с ним

На Первом канале 9 мая выйдет продолжение сериала «Диверсант» под названием «Диверсант. Идеальный штурм».
В картине вновь появляется персонаж актера Владислава Галкина, который умер в 2010 году. Григория Калтыгина воссоздали с помощью технологии deepfake, передает «Комсомольская правда».
Отмечается, что персонаж Галкина появится не просто в эпизоде сериала, а сыграет полноценную роль на восемь минут.
Также в «Диверсанте. Идеальный штурм» появятся Алексей Бардуков, Кирилл Плетнев, Филипп Рейнхардт, Кирилл Полухин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Антон Батырев, Юрий Дейнекин, Дмитрий Смирнов и Артур Фетисов.
Первая часть сериала вышла в 2004 году. Ее действия разворачивались в 1942 году. Затем в 2007 году вышел «Диверсант. Конец войны», а в 2020 году — «Диверсант. Крым», в котором уже не было Галкина, по сюжету его герой был жив, но не участвовал в выполнении задания.
Новый же «Диверсант. Идеальный штурм» посвятили работе разведчиков в Восточной Пруссии при подготовке к штурму Кенигсберга.