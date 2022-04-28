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1 час назад

Владислава Галкина оживили ради продолжения «Диверсанта»

Елена Прошина

На Первом канале 9 мая выйдет продолжение сериала «Диверсант» под названием «Диверсант. Идеальный штурм».

Владислава Галкина оживили ради продолжения сериала с ним
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

В картине вновь появляется персонаж актера Владислава Галкина, который умер в 2010 году. Григория Калтыгина воссоздали с помощью технологии deepfake, передает «Комсомольская правда».

Отмечается, что персонаж Галкина появится не просто в эпизоде сериала, а сыграет полноценную роль на восемь минут.

Также в «Диверсанте. Идеальный штурм» появятся Алексей Бардуков, Кирилл Плетнев, Филипп Рейнхардт, Кирилл Полухин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Антон Батырев, Юрий Дейнекин, Дмитрий Смирнов и Артур Фетисов.

Первая часть сериала вышла в 2004 году. Ее действия разворачивались в 1942 году. Затем в 2007 году вышел «Диверсант. Конец войны», а в 2020 году — «Диверсант. Крым», в котором уже не было Галкина, по сюжету его герой был жив, но не участвовал в выполнении задания.

Новый же «Диверсант. Идеальный штурм» посвятили работе разведчиков в Восточной Пруссии при подготовке к штурму Кенигсберга.

Шоу-бизнес,Юрий Дейнекин,Светлана Смирнова-кацагаджиева,Филипп Рейнхардт,Владислав Галкин,Алексей Бардуков,Антон Батырев,Кирилл Плетнев,Кирилл Полухин,Дмитрий Смирнов,Первый канал,
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