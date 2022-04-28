Владислава Галкина оживили ради продолжения сериала с ним

Отмечается, что персонаж Галкина появится не просто в эпизоде сериала, а сыграет полноценную роль на восемь минут.

Первая часть сериала вышла в 2004 году. Ее действия разворачивались в 1942 году. Затем в 2007 году вышел «Диверсант. Конец войны», а в 2020 году — «Диверсант. Крым», в котором уже не было Галкина, по сюжету его герой был жив, но не участвовал в выполнении задания.