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22 минуты назад

Сальма Хайек впервые снялась для глянца с дочерью

Елена Прошина

Актриса Сальма Хайек и ее 14-летняя дочь Валентина впервые снялись вместе для обложки глянцевого журнала.

Сальма Хайек впервые снялась для глянца вместе с дочерью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что дочь и мать украсили обложку майского номера Vogue Mexico. Им обеим сделали одинаковый легкий макияж, чтобы подчеркнуть их сходство.

Поклонники от фотографий пришли в восторг.

«Так тепло от вас!», «Валентина такая взрослая», «Потрясающе красивые», «У вас одинаково бездонные глаза. Гипнотизируют», «Шикарная фотосессия», написали фанаты.

Также в интервью Vogue Хайек поделилась своим опытом позднего материнства. Актриса призналась, что нисколько не жалеет о том, что родила дочь в 41 год.

«Я сделала это, потому что нашла спутника жизни, у которого уже была стабильная карьера, и я уже так хотела ребенка, что все остальное для меня не имело значения: ни моя карьера, ни что-то еще. Я думаю, что это мне очень помогло», — сказала Хайек.

Она отметила, что хотела оставить актерскую карьеру после родов, чтобы полностью отдать себя воспитанию дочери, но ее супруг, бизнесмен Франсуа-Анри Пино, отговорил ее от этой идеи.

Кроме того Хайек призналась, что часто ссорится с дочерью из-за своей одежды — Валентина крадет понравившееся из шкафа матери. При этом актриса не запрещает ей наносить макияж и даже позволяет ей красить себя.

Шоу-бизнес,Сальма Хайек,
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