Сальма Хайек впервые снялась для глянца вместе с дочерью

«Я сделала это, потому что нашла спутника жизни, у которого уже была стабильная карьера, и я уже так хотела ребенка, что все остальное для меня не имело значения: ни моя карьера, ни что-то еще. Я думаю, что это мне очень помогло», — сказала Хайек.