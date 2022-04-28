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56 минут назад

Богомолов поблагодарил Собчак за помощь в ремонте Театра на Малой Бронной

Елена Прошина

Вчера, 27 апреля, Театр на Малой Бронной после долгой реставрации снова распахнул свои двери для зрителей.

Богомолов поблагодарил Собчак за помощь в ремонте театра
Фото: ТАССТАСС

И в первую очередь режиссер Константин Богомолов в своем аккаунте в Instagram (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой) решил поблагодарить за помощь в ремонте свою жену — телеведущую Ксению Собчак.

«Вот мы и открылись. И первый спектакль на сцене отреставрированного театра. И премьера. Эти три года были очень и очень насыщенными. И все три года рядом была она. Ксения. Она прислала мне когда-то фото — референс того, как должен в атмосфере выглядеть интерьер, как должна быть решена его колористика, его дух. Потом оказалось — в слоях штукатурки и был этот близкий итоговому цвет. И так двигались дальше. Она помогала советами и терпением, спорами и идеями. Вот уж и правда серый кардинал. Впрочем, не серый, а блистательный. Спасибо тебе, жена. Болеющая, переживающая и строгая», — написал Богомолов, прикрепив к посту фотографию с открытия, где они стоят вместе с Собчак и приобнимают друг друга за спины.

Пользователи соцсети поздравили режиссера и отметили, что ему очень повезло с женой.

«А я всегда была уверена, что из Ксении Анатольевны выйдет прекрасная жена и мать»; «Приятно читать такой отзыв. Молодец, Ксения. Кто как не жена?!»; «Какая вы гармоничная пара! Константин, с началом нового этапа! Процветания вашему театру!», написали подписчики в комментариях.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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