Богомолов поблагодарил Собчак за помощь в ремонте театра

Вчера, 27 апреля, Театр на Малой Бронной после долгой реставрации снова распахнул свои двери для зрителей.
И в первую очередь режиссер Константин Богомолов в своем аккаунте в Instagram (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой) решил поблагодарить за помощь в ремонте свою жену — телеведущую Ксению Собчак.
«Вот мы и открылись. И первый спектакль на сцене отреставрированного театра. И премьера. Эти три года были очень и очень насыщенными. И все три года рядом была она. Ксения. Она прислала мне когда-то фото — референс того, как должен в атмосфере выглядеть интерьер, как должна быть решена его колористика, его дух. Потом оказалось — в слоях штукатурки и был этот близкий итоговому цвет. И так двигались дальше. Она помогала советами и терпением, спорами и идеями. Вот уж и правда серый кардинал. Впрочем, не серый, а блистательный. Спасибо тебе, жена. Болеющая, переживающая и строгая», — написал Богомолов, прикрепив к посту фотографию с открытия, где они стоят вместе с Собчак и приобнимают друг друга за спины.
Пользователи соцсети поздравили режиссера и отметили, что ему очень повезло с женой.
«А я всегда была уверена, что из Ксении Анатольевны выйдет прекрасная жена и мать»; «Приятно читать такой отзыв. Молодец, Ксения. Кто как не жена?!»; «Какая вы гармоничная пара! Константин, с началом нового этапа! Процветания вашему театру!», написали подписчики в комментариях.