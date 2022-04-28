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35 минут назад

Экс-жена Амирана Сардарова обвинила блогера в домашнем насилии

Алиса Селезнёва

Экс-жена блогера Амирана Сардарова Марьям Тилляева заявила в соцсетях, что подвергалась домашнему насилию в браке и сейчас работает с психологом. Об этом пишет Super.

Экс-жена Амирана Сардарова обвинила блогера в домашнем насилии
Фото: скриншотскриншот

По словам внучки экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, муж не только поднимал на нее руку, но и оказывал психологическое давление, рассорив в итоге с семьей.

Девушка призналась, что ее отношения с родственниками серьезно ухудшились после того, как блогер опубликовал ее «голое» фото.

«Я бы никогда не выложила такого рода фото. Я не давала согласие», - заявила она.

Марьям Тилляевой также подчеркнула, что в браке она пережила такое, чего не пожелает и злейшему врагу, и сейчас вынуждена восстанавливать свое психическое здоровье.

СМИ писали, что пара познакомились в США, куда Сардаров переехал осенью 2020 года. Тилляева живет в Штатах с подросткового возраста. Свадьба состоялась в апреле 2021 года в Лас-Вегасе, а в феврале 2022 года блогер объявил о расставании с женой.

Причину расставания он не раскрыл, но поблагодарил Тилляеву за «прекрасное время».

«Ты обязательно найдешь свое счастье», - написал он.

Шоу-бизнес,Амиран Сардаров,Ислам Каримов,
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