Съемки шоу «Сегодня вечером» начались без Галкина

Стало известно, какую массовку приглашают на съемки шоу Первого канала «Сегодня вечером» без ведущего Максима Галкина, сообщает kp.ru.
27 апреля опытные артисты массовки, утверждает источник издания, получили сообщения о съемках «Сегодня вечером» в 19 часов в четверг 28 апреля. Возраст приглашенных — от 18 до 55 лет, форма одежды – однотонная, яркая, праздничная, обязательно наличие сменной обуви, плечи и колени должны быть закрыты. Выпуск «Сегодня вечером», который будут снимать 28 апреля, должен стать праздничным.
Пока неизвестно, кто станет ведущим проекта вместо находящегося в Израиле с супругой Аллой Пугачевой Максима Галкина.
В настоящий момент точных данных, кто станет новым ведущим, сменившим Галкина, нет.
«Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других. Возможно, вернется формат с двумя или вообще несколькими ведущими», — приводили СМИ мнения из осведомленных источников.