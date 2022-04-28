Съемки шоу «Сегодня вечером» начались без Галкина

27 апреля опытные артисты массовки, утверждает источник издания, получили сообщения о съемках «Сегодня вечером» в 19 часов в четверг 28 апреля. Возраст приглашенных — от 18 до 55 лет, форма одежды – однотонная, яркая, праздничная, обязательно наличие сменной обуви, плечи и колени должны быть закрыты. Выпуск «Сегодня вечером», который будут снимать 28 апреля, должен стать праздничным.