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31 минуту назад

Из-за новой песни Арбениной «Не молчи» певица стала героем пропагандистов Украины

FBM.ru

Недавно музыкальный коллектив «Ночные снайперы» завершил свой концертный тур по Соединенным Штатам Америки, сообщает «Первый Русский». Далее группа отправилась в большое турне по российским городам.

Украинские пропагандисты сочли, что новая песня Арбениной «Не молчи» про них
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Выступая в Челябинске, Диана Арбенина презентовала новую песню, которую украинские пропагандисты трактовали по-своему и начали массово распространять. Внимание приковалось к строчке песни со словами «За что проклята Россия?».

Стихи в новой композиции Арбениной «Не молчи» в самом деле можно понять по-разному.

«Я не плачу. Нет слёз и нет сил. За что проклята эта страна? Жизнь у нас с тобой только одна. Озверевший бессмысленный бой».

Данный контекст можно трактовать так, будто исполнительница говорит о России, поскольку ранее артистка сообщила, что не уедет из страны, потому что это ее родина и здесь ее дом.

Многие украинские СМИ разобрали текст новой песни. К примеру, издание УНИАН сообщало, что певица выступает от имени «всех оккупантов на территории Украины». Но цитата «За что проклята Россия?» является неточной. В действительности в тексте звучат слова: «За что проклята эта страна?».

Невзирая на это, СМИ Украины продолжают некорректно трактовать ее посыл. Сама Диана Арбенина на данный момент ситуацию никак не комментировала.

Шоу-бизнес,Диана Арбенина,
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