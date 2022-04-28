Украинские пропагандисты сочли, что новая песня Арбениной «Не молчи» про них

Недавно музыкальный коллектив «Ночные снайперы» завершил свой концертный тур по Соединенным Штатам Америки, сообщает «Первый Русский». Далее группа отправилась в большое турне по российским городам.
Выступая в Челябинске, Диана Арбенина презентовала новую песню, которую украинские пропагандисты трактовали по-своему и начали массово распространять. Внимание приковалось к строчке песни со словами «За что проклята Россия?».
Стихи в новой композиции Арбениной «Не молчи» в самом деле можно понять по-разному.
«Я не плачу. Нет слёз и нет сил. За что проклята эта страна? Жизнь у нас с тобой только одна. Озверевший бессмысленный бой».
Данный контекст можно трактовать так, будто исполнительница говорит о России, поскольку ранее артистка сообщила, что не уедет из страны, потому что это ее родина и здесь ее дом.
Многие украинские СМИ разобрали текст новой песни. К примеру, издание УНИАН сообщало, что певица выступает от имени «всех оккупантов на территории Украины». Но цитата «За что проклята Россия?» является неточной. В действительности в тексте звучат слова: «За что проклята эта страна?».
Невзирая на это, СМИ Украины продолжают некорректно трактовать ее посыл. Сама Диана Арбенина на данный момент ситуацию никак не комментировала.