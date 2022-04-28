Актер Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз

Артист уже воспитывает троих сыновей.

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В Москве прошла премьера сериала, на которой присутствовали многие представители кинематографа. Так, среди гостей был и актер Михаил Башкатов вместе со своей супругой Екатериной.

Стало известно, что пара ждет четвертого ребенка. Женщина находится на последних месяцах беременности. Звезды решили не разглашать пол будущего ребенка и его имя. Об этом сообщает портал Kp.ru.