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1 час назад

Актер Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз

WomanHit.ru

Артист уже воспитывает троих сыновей.

Актер Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

В Москве прошла премьера сериала, на которой присутствовали многие представители кинематографа. Так, среди гостей был и актер Михаил Башкатов вместе со своей супругой Екатериной.

Стало известно, что пара ждет четвертого ребенка. Женщина находится на последних месяцах беременности. Звезды решили не разглашать пол будущего ребенка и его имя. Об этом сообщает портал Kp.ru.

Напомним, Михаил и Екатерина поженились в 2009 году. Супруги уже воспитывают троих сыновей: 11-летнего Тимофея, 10-летнего Федора и 5-летнего Степана.

Шоу-бизнес,Михаил Башкатов,
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