Актер Михаил Башкатов станет отцом в четвертый раз

Артист уже воспитывает троих сыновей.
В Москве прошла премьера сериала, на которой присутствовали многие представители кинематографа. Так, среди гостей был и актер Михаил Башкатов вместе со своей супругой Екатериной.
Стало известно, что пара ждет четвертого ребенка. Женщина находится на последних месяцах беременности. Звезды решили не разглашать пол будущего ребенка и его имя. Об этом сообщает портал Kp.ru.
Напомним, Михаил и Екатерина поженились в 2009 году. Супруги уже воспитывают троих сыновей: 11-летнего Тимофея, 10-летнего Федора и 5-летнего Степана.