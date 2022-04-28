Барских снова оскорбил россиян

Украинский певец Макс Барских снова набросился на россиян с оскорблениями. На этот раз артист, который буквально обогатился на корпоративах в России, посчитал, что негативные комментарии в его соцсетях оставляют только российские подписчики. Как пишет StarHit, артист нашел, что ответить аудитории из РФ.

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Певец признался, что привык к негативу и попросил недоброжелателей не стараться с хейтом в его адрес. Таких пользователей Барских просто блокирует.

«Своими комментариями показываете, насколько вы тупоголовые», — обратился исполнитель к российским пользователям.

Напомним, это уже не первый случай, когда Барских, ставший популярным благодаря именно российским слушателям, оскорбляет россиян. Ранее он назвал Россию «дырявой» и чуть ли не поклялся больше не давать концертов в РФ. Он также отказался возвращать деньги за несостоявшиеся выступления.