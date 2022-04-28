Максим Галкин потерял работу на Первом канале

Шоумен Максим Галкин, покинувший Россию после начала специальной операции на Украине, лишился работы на Первом канале. Теперь он не будет вести шоу «Сегодня вечером».

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Программа «Сегодня вечером» уже несколько месяцев не появлялась в эфире. Несмотря на это, передача готовится внедриться в сетку вещания, но уже без Галкина.

Как оказалось, руководство Первого канала нашло замену юмористу. Об этом сообщает «СтарХит».

«Потенциальных кандидатов на замену Максима на данный момент несколько, судя по всему, будут выбирать в процессе — кто лучше впишется. Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова», – сообщает пресса.