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24 минуты назад

Максим Галкин потерял работу на Первом канале

Слово и Дело

Шоумен Максим Галкин, покинувший Россию после начала специальной операции на Украине, лишился работы на Первом канале. Теперь он не будет вести шоу «Сегодня вечером».

Максим Галкин потерял работу на Первом канале
Фото: ТАССТАСС

Программа «Сегодня вечером» уже несколько месяцев не появлялась в эфире. Несмотря на это, передача готовится внедриться в сетку вещания, но уже без Галкина.

Как оказалось, руководство Первого канала нашло замену юмористу. Об этом сообщает «СтарХит».

«Потенциальных кандидатов на замену Максима на данный момент несколько, судя по всему, будут выбирать в процессе — кто лучше впишется. Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова», – сообщает пресса.

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Кроме этого, в России продолжают отменяться концерты Галкина. Это произошло после того, как он и его семья уехали в Израиль.

Шоу-бизнес,Дмитрий Борисов,Максим Галкин,Александр Олешко,Нонна Гришаева,Первый канал,
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