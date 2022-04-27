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15 минут назад

Меньшова пожаловалась на нападки в соцсетях

Елена Прошина

Актриса Юлия Меньшова заявила, что столкнулась с нападками в социальных сетях. Как сообщает «7 Дней», дочь режиссера Владимира Меньшова в своем блоге пожаловалась, что в последнее время агрессии недоброжелателей стало значительно больше.

Меньшова пожаловалась на нападки в соцсетях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Недавно артистка отключила возможность оставлять комментарии к ее публикациям во всех соцсетях. Накануне Меньшова решилась на эксперимент, чтобы проверить, смогут ли ее поклонники общаться без оскорблений и склок.

«К личным оскорблениям я вполне себе привычна. Долгий опыт пребывания в соцсетях и в целом, в публичном пространстве, не прошел даром. Однако, предоставлять лишнюю площадку для ненависти и злобы — точно не хотела бы», — написала дочь покойного режиссера Владимира Меньшова в соцсетях.

Напомним, что недавно актриса стала объектом ненависти из-за слухов об эмиграции. Об ее отъезде заявил Отар Кушанашвили. Несмотря на то, что Меньшова обычно не комментирует сплетни, в этот раз она выступила с опровержением и попросила журналистов не распространять непроверенную информацию.

Шоу-бизнес,Отар Кушанашвили,Владимир Меньшов,Юлия Меньшова,
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