Меньшова пожаловалась на нападки в соцсетях

Актриса Юлия Меньшова заявила, что столкнулась с нападками в социальных сетях. Как сообщает «7 Дней», дочь режиссера Владимира Меньшова в своем блоге пожаловалась, что в последнее время агрессии недоброжелателей стало значительно больше.

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Недавно артистка отключила возможность оставлять комментарии к ее публикациям во всех соцсетях. Накануне Меньшова решилась на эксперимент, чтобы проверить, смогут ли ее поклонники общаться без оскорблений и склок.

«К личным оскорблениям я вполне себе привычна. Долгий опыт пребывания в соцсетях и в целом, в публичном пространстве, не прошел даром. Однако, предоставлять лишнюю площадку для ненависти и злобы — точно не хотела бы», — написала дочь покойного режиссера Владимира Меньшова в соцсетях.