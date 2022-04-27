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1 час назад

Джонни Депп в суде: "Выпей моей крови!"

Александр Котлеткин

В США продолжается судебная тяжба между Джонни Деппом и Эмбер Херд.

1/16 В США продолжается судебная тяжба между Джонни Деппом и Эмбер Херд
Фото: Reuters
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2/16 Экс-супруги поженились в феврале 2015 года, но уже через год их брак распался
Фото: Reuters
3/16 Позднее Депп подал иск против бывшей жены и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия
Фото: Reuters
4/16 На одном из последних судебных заседаний Эмбер раскрыла аудиозапись, на которой актер просит экс-супругу порезать его ножом, а также пытается ранить себя острым предметом
Фото: Reuters
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5/16 При этом артистка пытается успокоить бывшего мужа
Фото: Reuters
6/16 По словам Херд, разговор был записан в 2016 году, во время их встречи в Сан-Франциско
Фото: Reuters
7/16 «У меня был нож в кармане, я просто вынул его и сказал: "Вот, порежь меня, это то, что ты хочешь сделать. В конце концов ты забрала все. Ты хочешь моей крови? Возьми это. Выпей моей крови". Но она отказалась», — рассказал Депп в суде
Фото: Reuters
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8/16 По словам артиста, он был в тот момент на грани нервного срыва из-за обвинений экс-супруги
Фото: Reuters
9/16 При этом, у самой Херд специалисты диагностировали психические расстройства
Фото: Reuters
10/16 По словам психолога Шеннон Карри, актриса страдает пограничным расстройством личности, стремится находиться в центре внимания, а также озабочена своей физической привлекательностью
Фото: Reuters
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11/16 Джонни Депп во время судебного заседания
Фото: Reuters
12/16 Эмбер Херд во время судебного заседания
Фото: Reuters
13/16 Джонни Депп во время судебного заседания
Фото: Reuters
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14/16 Эмбер Херд во время судебного заседания
Фото: Reuters
15/16 Джонни Депп во время судебного заседания
Фото: Reuters
16/16 Эмбер Херд в автомобиле у здания суда
Фото: Reuters

Экс-супруги поженились в феврале 2015 года, но уже через год их брак распался. Позднее Депп подал иск против бывшей жены и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия.

На одном из последних судебных заседаний Эмбер раскрыла аудиозапись, на которой актер просит экс-супругу порезать его ножом, а также пытается ранить себя острым предметом. При этом артистка пытается успокоить бывшего мужа.

По словам Херд, разговор был записан в 2016 году, во время их встречи в Сан-Франциско. Об этом сообщает Lenta.ru.

«У меня был нож в кармане, я просто вынул его и сказал: "Вот, порежь меня, это то, что ты хочешь сделать. В конце концов ты забрала все. Ты хочешь моей крови? Возьми это. Выпей моей крови". Но она отказалась», — рассказал Депп в суде.

По словам артиста, он был в тот момент на грани нервного срыва из-за обвинений экс-супруги.

При этом, у самой Херд специалисты диагностировали психические расстройства.

По словам психолога Шеннон Карри, актриса страдает пограничным расстройством личности, стремится находиться в центре внимания, а также озабочена своей физической привлекательностью.

Что происходит на главном суде десятилетия - в галерее «Рамблера».

Шоу-бизнес,Фото,Джонни Депп,
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