Экс-супруги поженились в феврале 2015 года, но уже через год их брак распался. Позднее Депп подал иск против бывшей жены и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия.
На одном из последних судебных заседаний Эмбер раскрыла аудиозапись, на которой актер просит экс-супругу порезать его ножом, а также пытается ранить себя острым предметом. При этом артистка пытается успокоить бывшего мужа.
По словам Херд, разговор был записан в 2016 году, во время их встречи в Сан-Франциско. Об этом сообщает Lenta.ru.
«У меня был нож в кармане, я просто вынул его и сказал: "Вот, порежь меня, это то, что ты хочешь сделать. В конце концов ты забрала все. Ты хочешь моей крови? Возьми это. Выпей моей крови". Но она отказалась», — рассказал Депп в суде.
По словам артиста, он был в тот момент на грани нервного срыва из-за обвинений экс-супруги.
При этом, у самой Херд специалисты диагностировали психические расстройства.
По словам психолога Шеннон Карри, актриса страдает пограничным расстройством личности, стремится находиться в центре внимания, а также озабочена своей физической привлекательностью.
Что происходит на главном суде десятилетия - в галерее «Рамблера».