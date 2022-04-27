В США продолжается судебная тяжба между Джонни Деппом и Эмбер Херд.

1/16 В США продолжается судебная тяжба между Джонни Деппом и Эмбер Херд Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/16 Экс-супруги поженились в феврале 2015 года, но уже через год их брак распался Фото: Reuters 3/16 Позднее Депп подал иск против бывшей жены и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия Фото: Reuters 4/16 На одном из последних судебных заседаний Эмбер раскрыла аудиозапись, на которой актер просит экс-супругу порезать его ножом, а также пытается ранить себя острым предметом Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/16 При этом артистка пытается успокоить бывшего мужа Фото: Reuters 6/16 По словам Херд, разговор был записан в 2016 году, во время их встречи в Сан-Франциско Фото: Reuters 7/16 «У меня был нож в кармане, я просто вынул его и сказал: "Вот, порежь меня, это то, что ты хочешь сделать. В конце концов ты забрала все. Ты хочешь моей крови? Возьми это. Выпей моей крови". Но она отказалась», — рассказал Депп в суде Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/16 По словам артиста, он был в тот момент на грани нервного срыва из-за обвинений экс-супруги Фото: Reuters 9/16 При этом, у самой Херд специалисты диагностировали психические расстройства Фото: Reuters 10/16 По словам психолога Шеннон Карри, актриса страдает пограничным расстройством личности, стремится находиться в центре внимания, а также озабочена своей физической привлекательностью Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/16 Джонни Депп во время судебного заседания Фото: Reuters 12/16 Эмбер Херд во время судебного заседания Фото: Reuters 13/16 Джонни Депп во время судебного заседания Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/16 Эмбер Херд во время судебного заседания Фото: Reuters 15/16 Джонни Депп во время судебного заседания Фото: Reuters 16/16 Эмбер Херд в автомобиле у здания суда Фото: Reuters

Экс-супруги поженились в феврале 2015 года, но уже через год их брак распался. Позднее Депп подал иск против бывшей жены и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия.

На одном из последних судебных заседаний Эмбер раскрыла аудиозапись, на которой актер просит экс-супругу порезать его ножом, а также пытается ранить себя острым предметом. При этом артистка пытается успокоить бывшего мужа.

По словам Херд, разговор был записан в 2016 году, во время их встречи в Сан-Франциско. Об этом сообщает Lenta.ru.

«У меня был нож в кармане, я просто вынул его и сказал: "Вот, порежь меня, это то, что ты хочешь сделать. В конце концов ты забрала все. Ты хочешь моей крови? Возьми это. Выпей моей крови". Но она отказалась», — рассказал Депп в суде.

По словам артиста, он был в тот момент на грани нервного срыва из-за обвинений экс-супруги.

При этом, у самой Херд специалисты диагностировали психические расстройства.

По словам психолога Шеннон Карри, актриса страдает пограничным расстройством личности, стремится находиться в центре внимания, а также озабочена своей физической привлекательностью.