Самойлова отметила двойной день рождения

Вот и настал наш день! 27 апреля. День, когда родилась я, а потом спустя много лет родила малышку Майю. Мой маленький нежный человек. Мое продолжение, моя доченька, сегодня тебе 5 лет. Таких консервативных детей, как ты, я не видела никогда. Ты любишь все исключительно старое и привычное. Ты мой белокурый ангелочек, если бы я могла, я бы исполнила все твои самые заветные желания! Я тебя очень люблю доченька. Мы с тобой навеки связаны одной душой и я всегда буду рядом. С днем рождения НАС!