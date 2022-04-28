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6 минут назад

Оксана Самойлова с дочкой предстали в одинаковых королевских образах

Бэби.руиещё 1

Сегодня в семье модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана двойной праздник. В этот день родилась и сама бизнес-вумен и ее младшая дочь Майя. В честь значимой даты в своем личном блоге Оксана разместила серию снимков с общей фотосессии с наследницей, которую сопроводила трогательными словами:

Самойлова отметила двойной день рождения
Фото: соцсетисоцсети

Вот и настал наш день! 27 апреля. День, когда родилась я, а потом спустя много лет родила малышку Майю. Мой маленький нежный человек. Мое продолжение, моя доченька, сегодня тебе 5 лет. Таких консервативных детей, как ты, я не видела никогда. Ты любишь все исключительно старое и привычное. Ты мой белокурый ангелочек, если бы я могла, я бы исполнила все твои самые заветные желания! Я тебя очень люблю доченька. Мы с тобой навеки связаны одной душой и я всегда буду рядом. С днем рождения НАС!

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В рамках фотосессии звездная мамочка и ее очаровательная дочь предстали в образах королев. Оксана и Майя надели одинаковые пышные белые платья с кринолином. Однако ключевым элементом луков именниниц, конечно же, стали аккуратные короны.

Впрочем, Оксана точно входит в число тех мамочек, которые обожают создавать со своими наследниками одинаковые образы. Например, несколько недель назад модель приняла с дочками участие в фотосессии в нежных розовых нарядах.

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А в прошлом году Самойлова вышла на прогулку со всеми своими детьми в стильных современных луках черного цвета.

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Периодически к съемках в одинаковых нарядах звездной мамочки и ее наследников присоединяется и отец семейства – рэпер Джиган. В частности, это фото в купальниках и костюме с принтом пальмы было сделано во время поездки семьи на Мальдивы.

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Кстати, одним из самых популярных постов Оксаны за все ведение ее блога стало фото, сделанное накануне прошлого Нового года. Тогда Самойлова с мужем и детьми позировала перед камерой в одинаковых голубых пижамах. Идеальный family look в преддверии большого праздника

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Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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