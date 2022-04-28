Самойлова отметила двойной день рождения

Сегодня в семье модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана двойной праздник. В этот день родилась и сама бизнес-вумен и ее младшая дочь Майя. В честь значимой даты в своем личном блоге Оксана разместила серию снимков с общей фотосессии с наследницей, которую сопроводила трогательными словами:
Вот и настал наш день! 27 апреля. День, когда родилась я, а потом спустя много лет родила малышку Майю. Мой маленький нежный человек. Мое продолжение, моя доченька, сегодня тебе 5 лет. Таких консервативных детей, как ты, я не видела никогда. Ты любишь все исключительно старое и привычное. Ты мой белокурый ангелочек, если бы я могла, я бы исполнила все твои самые заветные желания! Я тебя очень люблю доченька. Мы с тобой навеки связаны одной душой и я всегда буду рядом. С днем рождения НАС!
В рамках фотосессии звездная мамочка и ее очаровательная дочь предстали в образах королев. Оксана и Майя надели одинаковые пышные белые платья с кринолином. Однако ключевым элементом луков именниниц, конечно же, стали аккуратные короны.
Впрочем, Оксана точно входит в число тех мамочек, которые обожают создавать со своими наследниками одинаковые образы. Например, несколько недель назад модель приняла с дочками участие в фотосессии в нежных розовых нарядах.
А в прошлом году Самойлова вышла на прогулку со всеми своими детьми в стильных современных луках черного цвета.
Периодически к съемках в одинаковых нарядах звездной мамочки и ее наследников присоединяется и отец семейства – рэпер Джиган. В частности, это фото в купальниках и костюме с принтом пальмы было сделано во время поездки семьи на Мальдивы.
Кстати, одним из самых популярных постов Оксаны за все ведение ее блога стало фото, сделанное накануне прошлого Нового года. Тогда Самойлова с мужем и детьми позировала перед камерой в одинаковых голубых пижамах. Идеальный family look в преддверии большого праздника