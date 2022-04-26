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18 минут назад

Появились подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк

Никита Бородкин

Певица Виктория Пьер-Мари заявила, что актриса Анастасия Заворотнюк проходит тяжелый период восстановления. Об этом она заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Появились подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Она борется за жизнь и очень тяжело восстанавливается. Когда заболевание очень сложное, то человек, а особенно такая молодая, яркая, красивая звезда очень не хочет публично являться зрителю в разобранном виде, чтобы публика злорадствовала, наблюдала и смаковала какие-то моменты боли и страдания», — заявила исполнительница.

По ее словам, супруг Заворотнюк, ее дочь и близкие родственники всячески поддерживают актрису и держат в «сакральности» состояние ее здоровья. Пьер-Мари убеждена, что в лечении актрисы применяются все возможные виды терапии.

Напомним, что об обнаружении рака мозга у российской актрисы Анастасии Заворотнюк стало известно в 2018 году, после рождения второй дочери. Врачи считают, что спровоцировать развитие онкологического заболевания могла гормональная терапия. В мае 2021 года состояние актрисы ухудшилось после ремиссии — во время одного из заплывов в бассейне женщине стало плохо, а обследование показало рецидив болезни.

Шоу-бизнес,Виктория Пьер-мари,Анастасия Заворотнюк,
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