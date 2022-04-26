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1 час назад

Джамшут из «Нашей Russia» стал бомжом

Елена Прошина

Звезду популярного проекта «Наша Russia», Валерия Магдьяша, сыгравший рабочего Джамшута, постигла незавидная участью. Актер спился и стал бомжом. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Джамшут из «Нашей Russia» стал бомжом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как выяснилось, на пике своей популярности артист решил заняться бизнесом. Чтобы вложить деньги в дело, он продал единственную квартиру. Однако его выследили злоумышленники, ударили по голове арматурой и отобрали все деньги.

В результате Магдьяш четыре дня провел в коме, а когда выписался, деньги ему уже никто не вернул. Так актер остался и без жилья, и без денег. Морально, не пережив ситуацию, Валерий начал сильно пить. Сейчас ему помогают общественные деятели.

«Когда я приехал в квартиру, то увидел там мусор, грязь, пустые бутылки и даже фекалии», — рассказал в эфире шоу «За гранью» на НТВ общественный деятель Валерий Файкин.

Он добавил, что пристроил Магдьяша в приют для бездомных, чтобы хотя бы его кормили и присматривали, так как родственники актера перестали с ним общаться. Иногда Валерий выступает с концертами в Домах культуры Пятигорска.

Напомним, ранее певец Андрей Губин жаловался на состояние здоровья. Звезда 90-х много лет страдает от неврологического заболевания – левосторонней прозопалгии. В ближайшее время он намерен уехать в Египет, где пройдет очередной курс лечения. Кроме того, жаркий климат Египта сам по себе положительно сказывается на здоровье певца.

Шоу-бизнес,Валерий Магдьяш,Андрей Губин,
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