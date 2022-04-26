Джамшут из «Нашей Russia» стал бомжом

Звезду популярного проекта «Наша Russia», Валерия Магдьяша, сыгравший рабочего Джамшута, постигла незавидная участью. Актер спился и стал бомжом. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

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Как выяснилось, на пике своей популярности артист решил заняться бизнесом. Чтобы вложить деньги в дело, он продал единственную квартиру. Однако его выследили злоумышленники, ударили по голове арматурой и отобрали все деньги.

В результате Магдьяш четыре дня провел в коме, а когда выписался, деньги ему уже никто не вернул. Так актер остался и без жилья, и без денег. Морально, не пережив ситуацию, Валерий начал сильно пить. Сейчас ему помогают общественные деятели.

«Когда я приехал в квартиру, то увидел там мусор, грязь, пустые бутылки и даже фекалии», — рассказал в эфире шоу «За гранью» на НТВ общественный деятель Валерий Файкин.

Он добавил, что пристроил Магдьяша в приют для бездомных, чтобы хотя бы его кормили и присматривали, так как родственники актера перестали с ним общаться. Иногда Валерий выступает с концертами в Домах культуры Пятигорска.